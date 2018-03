El actor Sean Penn acaba de presentar su primer libro llamado Bob Honey Who Do Do Stuff. Una novela completamente humorística que ha nacido de la ampliación de un audiolibro que el actor publicó en el año 2016 bajo el seudónimo de Pappy Pariah. La obra narra las aventuras de un hombre divorciado dedicado a múltiples y diversos oficios (desde proveedor de productos pirotécnicos a asesino a sueldo). Un relato que poco tiene de autobiográfico pero que ha sido el pretexto perfecto para que Penn abra su corazón sobre su vida personal a un conocido medio internacional.

En una entrevista concedida al programa WMF Podcast de Marc Maron, con motivo de la puesta a la venta de su nueva creación literaria, el intérprete reveló que la actual relación con su exmujer Robin Wright es prácticamente inexistente: "No tenemos apenas contacto. No nos llevamos muy bien". Una tajante afirmación que no quedó ahí, ya que Sean no dudó en explicar en qué punto está la historia con la madre de sus hijos (con quién estuvo casado 14 años): "Ambos tenemos una relación distante y tratamos de dar aire a nuestros hijos. En este momento es mejor así porque ellos están tomando sus propias decisiones”. La descripción de la actual relación que Penn mantiene con Wright dio pie a que el protagonista de Mystic River, animado por el conductor del espacio, ahondara en los motivos por los que, hace ya 10 años, Robin y él decidieran poner ‘punto y final’ a su matrimonio: "Lo que sucedió es que ella y yo no compartíamos las mismas opiniones éticas sobre la crianza de los hijos, tampoco en su edad adulta". Una sorprendente confesión que se ha convertido en titular de varios diarios internacionales como Daily Mail o E News!

A pesar de la visión opuesta que han tenido Sean y Robin acerca de sus hijos, el actor asegura que ambos, Dylan de 26 años y Hopper de 24, son dos jóvenes felices: "A ellos les va muy bien. Son personas increíbles. Están dentro de la industria y disfrutan con sus trabajos aunque no sea la idea que más me atraiga. Apoyo todo lo que hacen mis hijos mientras ellos estén felices y sanos". Además de hablar de sus hijos y su matrimonio fallido con Wright, Sean Penn también habló con Maron sobre su vida sentimental en la actualidad. Sin querer desmentir o confirmar los rumores que le han relacionado con la exnovia de Johnny Depp, Amber Heard, Penn ha asegurado que no está cerrado al amor: "Nunca estaré cerrado al amor. Es algo maravilloso que la gente se ame… Yo me siento genial".

