Selena Gomez y Bella Hadid, de rivales a 'amigas' en las redes sociales

Los constantes rumores que han circulado sobre la enemistad entre Selena Gomez y Bella Hadid no son ninguna novedad. El pasado amoroso de la estrella de la canción y la 'instamodel' ha estado marcado, en los últimos años, por las idas y venidas con el rapero Abel Tesfaye, conocido mundialmente como The Weeknd. Ambas mantuvieron una relación con el artista, tan cercana en el tiempo que sus respectivos fans generaron en torno a ellas una rivalidad mediática que ha traspasado fronteras. Sin embargo, un gesto en la red, concretamente un 'me gusta' de Bella en una de las últimas publicaciones de Selena en Instagram, ha hecho saltar todas las alarmas y podría confirmar que las 'celebrities' han enterrado finalmente el hacha de guerra.

VER GALERÍA

En más de una ocasión, la pequeña de las hermanas Hadid ha demostrado ser una fuerte defensora de la belleza real y no ha dudado en mostrar su apoyo a la exchica Disney, quien recurrió a su perfil de la plataforma social para enviar un poderoso mensaje a sus más de 135 millones de seguidores: "El mito de la belleza: una obsesión por la perfección física que atrapa a la mujer moderna en un ciclo interminable de desesperanza, autoconciencia y odio hacia sí misma, mientras trata de cumplir con la imposible definición de belleza impecable que impone la sociedad. Elegí cuidarme porque quiero, no para demostrar nada a nadie. Viento en sus velas".

Este es el texto con el que la artista de Wolves acompaña un breve vídeo, en el que aparece feliz con un bikini ajustado, mostrando su cuerpo y una cicatriz, que es la marca de una intervención quirúrgica de urgencia a la que tuvo que someterse tras el trasplante de riñón, donado por su amiga Francia Raisa. Esta publicación se ha producido después de que Selena fuera duramente criticada tras salir a la luz unas fotografías en las que aparece la artista, con algún kilo de más a su peso habitual, y luciendo la cicatriz, enfundada en un bikini naranja y negro en la cubierta de una embarcación en Sídney (Australia).

VER GALERÍA

Unas palabras que Bella, al igual que casi tres millones de personas, no ha dudado en aplaudir para acabar con el 'body shaming', es decir, la actitud cada vez más habitual en las redes sociales de criticar e insultar a las personas (en su mayoría, mujeres) por cómo lucen sus cuerpos. Así, la que fuera también expareja de The Weeknd ha aportado su granito de arena dando un 'me gusta' al vídeo de Selena. Un gesto que no ha pasado desapercibido por las fans de ambas estrellas, quienes han dejado caer que no existe ningún tipo de rencor entre la modelo y la cantante de Bad Liar. No obstante, poco tiempo después, la modelo retiró el 'like'.