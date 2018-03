Elon Musk y el curioso caso de su extraña familia: su padre acaba de tener un bebé con su hijastra

El multimillonario Elon Musk, fundador de Paypal y Tesla Motors, suma un nuevo capítulo a su excéntrica biografía. No todos son triunfos en la vida de este visionario y empresario sudafricano que ocupa el puesto 59 en la lista de Forbes. Su padre, Errol Musk, con el que desde hace años no mantiene contacto, acaba de revelar en The Sunday Times que a sus 72 años ha tenido un bebé con su hijastra, Jana Bezuidenhout, de 30 años.

Paternidad de su padre con la que fue su hijastra

Errol Musk se casó con su segunda esposa, Heide Bezuidenhout, cuando la hija de su pareja apenas tenía cuatro años. Fruto de ese matrimonio tuvieron dos hijos y ha explicado que nunca consideró a Jana como su hijastra porque, durante los dieciocho años que estuvo casado con su madre, esta niña pasó tiempo alejada de la familia. El padre del fundador de Tesla ha admitido que nada más enterarse de que estaba embarazada, pensó que el padre del bebé sería el exnovio de la joven y por este motivo pidió una prueba de ADN para confirmar la paternidad de este niño, que ya ha cumplido diez meses. Según admite, la relación entre él y Jana surgió a raíz de que él le ayudase a superar una ruptura sentimental. “Estábamos solos, éramos dos personas perdidas y una cosa llevó a la otra”, ha revelado y ha admitido que la joven es una "niña maravillosa".

Tras confirmarse su paternidad, Errol anunció la noticia a una de sus hijas, que reaccionó de forma negativa al igual que el resto de la familia: "Se lo conté a mi hija porque pensé que será comprensiva, pero me dijo que estaba loco y mentalmente enfermo. Ella se lo dijo al resto y se volvieron locos. Piensan que me estoy volviendo senil y debería estar en una residencia de ancianos en lugar de tener una vida llena de diversión y un bebé”, ha explicado al Daily Mail. Hace unos meses Jana Bezuidenhout colgaba una foto del bebé, al que han llamado Eliot.

Una relación difícil entre padre e hijo

La nueva paternidad de Errol Musk no ha hecho sino ahondar más en la herida abierta entre padre e hijo, a quien en una entrevista con la revista Rolling Stones le tachó de ser "un ser humano horrible. Casi todas las cosas malas que podrías pensar, él las ha hecho". Elon Musk es hijo de la modelo y dietista Maye Musk, quien a sus 69 años sigue siendo una habitual de las pasarelas, y el ingeniero Errol Musk. Durante los primeros ocho años de vida, confiesa que rara vez veía a uno de los dos. Solía sumergirse tan a menudo en su propio mundo que creyeron que era sordo, aunque en realidad era solitario. "Con nueve años ya había leído la enciclopedia británica. Los libros me criaron en primer lugar, y en segundo, mis padres", reconoce y admite que tuvo una infancia difícil y sufrió acoso escolar.. Cuando sus padres se separaron sus hermanos pequeños se quedaron con su madre y él en cambio se compadeció de su padre que parecía muy triste y solitario. "Por entonces yo no sabía que clase de persona era. No fue buena idea, era un ser humano terrible".

Sin suerte en el amor

Su relación con las mujeres no ha sido mejor que la que tiene con su padre. A sus 46 años es padre de seis hijos, un niño que murió en 2002 con diez semanas, unos gemelos y unos trillizos con su primera mujer, la escritora canadiense Justine Wilson. Conoció a su segunda esposa, la actriz Talulah Riley en 2008, se casó con ella en 2010, se divorcio dos años más tarde y se volvió a casar con ella al año siguiente. Después de años de idas y venidas, finalmente se separaron definitivamente en 2016. Fue entonces cuando conoció a la exmujer de Johnny Depp, Amber Heard, de la que estaba profundamente enamorado, tal y como confesó al periodista Neil Strauss con motivo del lanzamiento del Tesla Model 3. "Acabo de romper con mi novia. Estaba reamente enamorado y me ha dolido muchjo. Bueno, más bien, ella rompió conmigo, no yo con ella". Le pidió entonces que le presentase a chicas porque "me es muy difícil conocer gente. Busco una relación duradera, no un ligue de una noche. Una compañera seria o un alma gemela. Conozco lo que se siente al estar en una casa grande y vacía, con los pasos resonando en el pasillo, sin que nadie te reciba, y nadie con quien compartir la almohada. De pequeño, siempre decía que no quería estar nunca solo".

Sin duda estamos ante un triunfador en los negocios pero sin éxito en cuanto a su relaciones personales se refiere. Además de su grandes logros como fundador de Paypal, Tesla Motors, Space X y la fabricante de paneles solares Solar City, ahora se ha lanzado a la conquista de Marte. El multimillonario ha enviado al espacio un cohete con uno de sus coches, un descapotable con una placa grabada donde se lee: "Fabricado en la Tierra y hecho por humanos".