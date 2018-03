Ivanka Trump a su hijo Theo en su cumpleaños: 'Has traído felicidad a nuestra vida'

Con motivo del cumpleaños número dos de su hijo Theodore, Ivanka Trump compartió unas bellas imágenes de los primeros días de su hijo. La llamada Primera Hija subió a su cuenta de Instagram unas bonitas fotografías en las que se deja ver al bebé al lado de su padre, Jared Kushner, y sus hermanos mayores, Arabella Rose y Joseph Frederick. La ex modelo de 36 años dedicó unas palabras al niño, quien es el más pequeño de sus tres hijos: "No puedo creer que hayan pasado dos años desde que te uniste a nuestra familia. Has traído mucha felicidad a nuestras vidas. Te amamos Theodore".

El pasado fin de semana, Ivanka y Jared organizaron una divertida fiesta de cumpleaños para su hijo, cuya temática fue la de camiones de construcción. Quizá al festejado le llaman la atención ese tipo de vehículos y sus padres quisieron consentirlo de esa manera. Incluso, el pastel era en forma de un tractor amarillo, ¡qué gran detalle!