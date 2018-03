Shannon de Lima aclara rumores sobre reconciliación con Marc Anthony

El fin de semana pasado fue muy divertido para Shannon de Lima en el Ultra Music Festival en Miami. La modelo compartió una fotografía de lo bien que se la estaba pasando junto a su buen amigo Will Smith. Abordo de un yate y con sonrisas por doquier, la modelo compartió en su cuenta de Instagram una foto con el actor. "¿Qué tal su fin de semana? Pues yo aquí con el Rey", escribió sobre la instantánea con el mar de fondo.

La amistad con Will Smith no fue lo que llamó la atención de sus seguidores, su alegre salida de inmediato fue comparada con el video que su ex esposo, Marc Anthony, publicó en sus propias redes sociales, en donde enseña a Will a bailar salsa al ritmo de Vivir Mi Vida. El actor aparecía con la misma ropa en ambas publicaciones, evidenciando que Marc y Shannon estaban juntos, lo que desató una ola de rumores sobre una posible reconciliación entre la pareja, especulaciones que la modelo de inmediato aclaró.

En la foto que Shannon compartió, recibió cientos de comentarios sobre su supuesto regreso con Marc Anthony y cómo la foto con Will Smith la había "delatado". Inconforme con lo que se decía, la venezolana respondió a sus propios seguidores dejando claro que no había una reconciliación amorosa en el horizonte. "¡No entiendo el asombro! ¿O es que las personas terminan y son enemigos eternos? ¡De verdad que hay que crecer un poquito más y trabajar en su inteligencia emocional!", escribió.

A principios de año, la modelo había hecho un comentario similar en un Instagram Story, luego de que coincidiera con su ex en una fiesta. Directa y sin adornar la realidad, Shannon escribió: “¡Las personas pueden quedar como amigas! Gracias”, un mensaje en el que agregó los hashtags #chismes y #stop.

Marc Anthony, amigo de sus ex

Lo que Shannon de Lima sí confirmó con este mensaje y las publicaciones del fin de semana, es que se lleva de maravilla con su ex esposo, de quien se divorció a finales de 2016. La relación entre Marc y Shannon es similar a la que el cantante tiene con sus otras ex esposas, Jennifer Lopez y Dayanara Torres, ambas madres de sus hijos.

Con JLo, Marc convive muy seguido y no es raro verlos juntos en casa junto a sus mellizos, Emme y Max, o en algún evento público, como entregas de premios. Quizá una de las más sonada es la reunión que protagonizaron en los Latin Grammy 2016, cuando la cantante le dio un cariñoso beso a su ex. Con Dayanara Torres la relación es un poco más distante, pero llena de respeto por sus hijos en común, Ryan y Cristian. Su amistad quedó confirmada en la final del concurso de televisión Mira Quién Baila, en donde Dayanara resultó ganadora.

