Emily Blunt y John Krasinki hacen equipo también en la gran pantalla

Después de que se diera a conocer la noticia de que Emily Blunt y su esposo John Krasinski serían co protagonistas del thriller supernatural titulado A Quiet Place -que llegará a los cines el próximo 6 de abril-, ya podemos darnos una idea de cómo trabaja esta pareja en la pantalla grande; pues el trailer oficial de la película ha sido lanzando.

Según la publicación online ComingSoon.net, la pareja de actores –que se casó en 2010 y tienen dos hijas, Hazel de 4 años y Violet de 2- prefiere mantener su vida laboral separada de su vida personal. Suponemos que tuvieron que romper esa regla, pues Krasinski –también conocido por su rol en la exitosa serie The Office- no solo actuó en el filme, sino que también fungió como guionista y director. “Realmente tenemos mucha confianza, somos muy honestos el uno con el otro”, dijo Blunt para E News.

Un dato curioso es que, al parecer, Blunt no fue necesariamente la primera opción para protagonizar A Quiet Place junto a su marido, al menos así lo contó Justin Kroll, un escritor de Variety en su twitter (@krolljvar): “Emily no fue la primera elección, pero mientras John se traslada en avión para reunirse con otros talentos, Blunt leyó el guión y se adhirió al proyecto antes de que él volviera”. Pero no nos centremos en esta anécdota, lo importante es que al final, la actriz de The Devil Wears Prada se quedó con el papel.

La película trata de una familia cuya intención es vivir una vida sumamente tranquila y callada en una granja. Sin embargo, poco pueden hacer para evitar el ruido, pues cierto ente no invitado hace su aparición. Aunque el tráiler solo dura un poco más de dos minutos, es realmente escalofriante de principio a fin.

Enseguida nos damos cuenta de que hay algo raro, con la pequeña caminando por un puente y ese extraño “algo” que la acecha. Mensajes preventivos como “escucha bien”, “muévete con cuidado” o “nunca hagas un ruido” y la familia que sigue estas reglas, utilizando leguaje de señas para comunicarse, nos deja francamente con los pelos de punta. Si te gustan los sustos, en definitiva no te la pierdas.