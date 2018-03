Claire Foy habla sobre los rumores de la brecha salarial entre ella y Matt Smith

La protagonista de la serie The Crown, Claire Foy de 33 años, ha comentado sobre el drama que rodea el tema de su diferencia salarial con su co estrella, el actor Matt Smith de 35 años; quien recibió más dinero por las dos temporadas que han salido al aire al día de hoy, según publicó Variety. Esto, como resultado de su fama previa a participar en este proyecto de Netflix, principalmente por su papel como Doctor Who.

“Estoy sorprendida porque estoy en el centro de la controversia, y estar en el centro de algo así es muy muy raro, y se siente fuera de lo ordinario”, Foy dijo a Entertainment Weekly. “Pero a la vez no estoy sorprendida de que la gente se haya interesado en este tema, pues se trata de una historia liderada por una mujer”, continuó. “Pero sé que Matt siente lo mismo que yo, que es extraño encontrarte en el centro de una polémica que no pediste”.

La compañía productora detrás de la serie, Left Bank Pictures, reveló durante una charla en Jeusalén el 13 de marzo que Smith había recibido una paga más alta, pero agregó que en adelante “a nadie se le pagará más que a la Reina”. Posteriormente, la compañía lanzó una disculpa en forma de comunicado oficial por dicha diferencia salarial inicial.

“Queremos disculparnos con ambos, Claire Foy y Matt Smith, brillantes actores y amigos, que se han encontrado en el centro de una tormenta mediática esta semana sin quererlo ni buscarlo. Claire y Matt son actores con un gran don quienes, junto con sus compañeros de reparto en The Crown, han trabajado sin descanso para traer a la vida sus personajes con compasión e integridad”.

En este comunicado, añadieron: “Como productores de The Crown, nosotros en Left Bank Pictures somos responsables de los presupuestos y sueldos; los actores no tienen conocimiento de cuánto se le paga a cada quien y no tienen responsabilidad alguna acerca del salario de sus compañeros”.

La participación de ambos histriones terminó con la segunda temporada de la serie. Para la tercera temporada, sus personajes –la Reina Isabel II y el Príncipe Felipe- serán reemplazados por Olivia Colman y un actor que aún no ha sido anunciado para interpretar a la pareja real de 1964 a 1976. Helena Bonham Carter relevará a Vanessa Kirby como la Princesa Margarita.