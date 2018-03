A este chico le rompieron el corazón y lo que hizo luego impactó a muchas personas y por eso su historia se hizo viral. Su nombre es Steven Crocker y con tan solo 23 años de edad, estaba seguro de que su novia era la indicada. Se había preparado para proponerle matrimonio, pero jamás pensó lo que ocurriría luego de tomar aquella decisión.

Tras dos años de noviazgo, Steven pensó que era el momento de dar el gran paso y compró un anillo de compromiso -de oro blanco y un diamante engarzado- para entregárselo a su novia durante una romántica velada que tenía preparada en el parque Harry Potter de Universal Studios de Los Ángeles.

Sin embargo, la chica decidió romper la relación antes de que tuviera la oportunidad de pedirle matrimonio. Para él fue un golpe muy duro y al principio "miraba el anillo y lloraba mientras escuchaba canciones tristes", contó Steven para la revista People. Al cabo de un tiempo intentó venderlo, pero en todos lados le ofrecían una cantidad inferior a su valor real (1.700 dólares). Luego se dio cuenta de que el dinero que le dieran por el anillo realmente no lo haría feliz. "Es un asunto de amor y no me gustaría ver que un buen anillo se desperdiciara".

Frente a esto, Steve decidió que lo mejor sería dárselo a alguien que le diera un buen uso y por ello publicó en Facebook un texto junto a la foto del anillo donde explicaba por qué deseaba regalarlo. Eso sí, no se lo entregaría a cualquiera, sino a la pareja que demostrara que estaba realmente enamorada y que "no pudiera permitirse comprar una sortija".

La publicación se hizo viral luego de que 1.800 personas se pusieran en contacto con él. La mayoría le contó su propia historia de amor con el fin de conseguir el anillo, mientras que varias mujeres se pusieron en contacto con el joven para pedirle una cita. Pero Steve ha dicho que por ahora no está pensando en salir con nadie y solo está interesado en darle felicidad a alguien que lo merezca.

Las críticas a su ex novia no tardaron en llegar y muchas personas dejaron algunos comentarios negativos en la controversial publicación, por lo que el Steve -como todo un caballero- escribió: "Los comentarios que no son agradables hacia ella no son bienvenidos [...] Es una persona fenomenal y no se merece que se diga nada malo sobre ella".

Incluso la empresa que fabricó el anillo se ha ofrecido a adaptar la sortija a la talla de la chica que logre conseguirlo y a hacer una donación a la ONG por la que él optara. "He elegido una fundación contra el cáncer de esófago en honor a la vida del padre de mi ex", dijo el chico en su perfil de Facebook.

Su historia ha servido de inspiración para otras personas que han pasado por la misma situación que él y gracias a su iniciativa, han decidido hacer lo propio con sus respectivos anillos. "Creo que esto definitivamente me ayudará a recuperarme, estoy seguro", manifestó Steve para People.