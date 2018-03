Alexa, la sexy hija de Myrka de Llanos, sigue los pasos de su mamá

Todo parece indicar que Alexa, la guapa hija de Myrka Dellanos, ha heredado el talento de su madre para brillar frente a las cámaras. Este fin de semana, la estrella de redes sociales realizó su debut como conductora de televisión, teniendo la oportunidad de entrevistar a uno de los DJ más famosos de todo el mundo: David Guetta.

La única hija de la periodista viajó a Florida para asistir al concierto de clausura del Ultra Music Festival, uno de los eventos más importantes de música electrónica a nivel mundial. Alexa fue enviada por el programa Despierta América, de la cadena Univisión, empresa para la que su madre laboró por cerca de dos décadas.

Con una gran sonrisa, la nueva reportera conversó con el afamado productor francés por espacio de unos minutos. Aunque Alexa domina completamente el inglés, el DJ se ofreció a hacer la entrevista totalmente en español, algo que sorprendió a la también modelo. Sin duda, uno de los detalles que más le llamó la atención a la hija de Myrka fue el nuevo look de Guetta, quien decidió cortar su característica melena.

“¿Por qué te cortaste el pelo?”, le preguntó Alexa ante las risas de David: “No lo volvería a dejar largo. Ahora estoy en una vida, es un nuevo álbum. Así que estoy feliz”, explicó el DJ. Para la memorable ocasión, la reportera eligió un ceñido vestido blanco que dejó ver su espectacular figura. Alexa coordinó su diseño con unos zapatos abiertos de color negro.

Durante una reciente entrevista, Alexa Dellanos aseguró que su comentada faceta como estrella de redes sociales no durará para siempre, pues tiene planes de forjarse una carrera frente a las cámaras. De hecho, en el afán de seguir los pasos de su madre, la hija de la conductora estudió comunicación y periodismo en la universidad.

“Es algo en lo que no he pensado. No son cosas que quiero seguir haciendo, solo que ha cosas que haces en tu juventud que dejarás de hacer cuando seas adulta. Así que estoy enfocada en cosas nuevas, tratando de empezar mi carrera. No quiero ser una persona que solamente sea famosa por las fotos que sube en redes sociales. Es por lo que me conocen ahora, pero tengo mucho más que ofrecer que esa parte de la sensualidad”, explicó al programa Suelta la Sopa.