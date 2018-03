El escándalo que ha empañado la vida familiar del multimillonario Elon Musk

Elon Musk está atravesando un desafortunado episodio familiar que al parecer no le ha caído en gracia. Hace unos meses, el multimillonario de 46 años reveló que no llevaba una buena relación con su padre, Errol Musk, de quien inclusive se habría distanciado desde hace más de un año. Aunque los motivos de su desencuentro no se han esclarecido del todo, se ha dado a conocer la posible razón del enojo del empresario: Errol, de 72 años, ha revelado que tiene un bebé con su hijastra, 42 años menor y a quien conoció cuando apenas era una niña.

Durante una entrevista con el diario The Sunday Times, Errol relató cómo inició su relación con Jana Bezuidenhout, madre del pequeño de 10 meses: “Estábamos solos, éramos personas pérdidas. Una cosa llevó a otra, puedes llamarlo plan de Dios o plan de la naturaleza”, explicó al rotativo. El padre del magnate estuvo casado durante 18 años con la madre de Jana, con quien tuvo otros dos hijos biológicos.

Según relató Errol al rotativo, no siente que Jana sea su hijastra ya que creció alejada de la familia durante largos periodos de tiempo. Sin embargo, su familia no tomó de forma positiva la noticia: “Le conté a mi hija Ali sobre lo que sucedió, pensé que sería comprensiva. Pero ella dijo que estaba loco, mentalmente enfermo. Ella le contó a todos los demás y se volvieron locos”, explicó.

De acuerdo con el Daily Mail, toda la familia Musk está decepcionada con el comportamiento de Errol, asegurando que este es el motivo del distanciamiento entre el millonario y su padre: “Embarazó a Jana, él es el padre de su bebé, pero él fue un padre para ella. Toda la familia se indignó cuando nos enteramos. Esta es la razón por la que Elon está molesto. Él es el único padre que Jana ha conocido y ahora es padre de su hijo también”, explicó un familiar al portal.

Una mala relación con su padre:

Durante una reciente entrevista con Rolling Stone, Elon ofreció algunos detalles de la terrible relación que lleva con su padre desde su juventud: “Sentí pena por mi padre, porque mi madre se había quedado con los tres niños cuando se separaron. Parecía una persona muy triste y solitaria. Así que pensé que tal vez podría hacerle compañía. Estaba muy triste por mi padre, pero en ese momento no entendía el tipo de persona que era. Mudarme con él no fue una buena idea”, explicó.

“Él es un hombre brillante, un ingeniero realmente brillante. Pero es un ser humano tan terrible. No tienes idea. Mi papá podría tener un plan para hacer el mal pensado de forma cuidadosa. No tienes idea de qué tan malo es. Casi todos los crímenes que podrías llegar a pensar, él ya los ha hecho. Casi todas las cosas malvadas que puedas imaginar, él ya las hizo”, aseguró a la revista.