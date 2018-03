J Balvin revela que le gustaría tener dos hijos

Puede ser que los rumores sobre paternidad se hayan convertido en una idea fija en la mente de J Blavin. Los planes familiares de los que antes le costaba un poco hablar, ahora son un tema que domina y expresa sin tantas complicaciones. Así lo dejó ver en su reciente plática con Don Francisco, en la que el cantante colombiano abrió su corazón para revelar que en un par de años se vislumbra formando una familia, en específico, con dos hijos.

VER GALERÍA

Más allá de la imagen libre que proyecta J Balvin, hay una persona bastante soñadora que busca alcanzar sus metas privadas y profesionales. Sus revelaciones empezaron cuando el conductor chileno le preguntó qué es lo que le gustaría hacer en el futuro, y al contar que tiene anhelos personales, el cantante confesó: "Hay muchos sueños. Quiero ser una mejor persona", dijo antes de que la también conductora, Jessica Carrillo, le preguntara sobre planes de matrimonio. "Claro. Y tener dos hijos", agregó ante la sorpresa del público.

Notas relacionadas:

- J Balvin y su sorprendente cambio de look que lo regresó a sus inicios musicales

- J Balvin, como nunca lo habías visto, practicando para ser papá

Los planes del colombiano no parecen estar tan alejados en el futuro. Si las cosas salen como él las planea, en cinco años podría cumplir este gran sueño personal. Y a pesar de que no tienen una relación amorosa confirmada, Don Francisco lo confrontó sobre una "posible noviecita", un tema sobre el que J Balvin se mostró un poco nervioso. "No voy a preguntarte sobre eso... Es una alta, muy bonita y espectacular. Es la única que pudo entrar al camerino porque había 6 guardias", comentó el conductor, a lo que el artista sólo pudo decir entre risas nerviosas: "¿Me la puedes presentar?".

VER GALERÍA

Una foto que demuestra su lado más paternal

Un par de semanas atrás, J Balvin desató una ola de ternura entre sus seguidores cuando publicó una serie de fotografías en las que aparece con un semblante bastante tierno y cargando a un bebé. "¿Me queda o no me queda?", escribió el colombiano al lado de una de las fotos, que de inmediato despertaron los rumores de que podría estar planeando convertirse en papá. J Balvin platicó sobre las fotos con Clarissa Molina, a quien le contó sobre su deseo más paternal: "Yo puse una foto y el día que sea papá, seré el mejor. Pero no quiere decir que quiero ser padre ya", decía en ese entonces, tratando de evadir el tema sobre su futuro, uno que ahora confirma con una gran sonrisa. Las palabras de Balvin son similares a las que escribió al lado de una de las imágenes en las que aparece con el pequeño: "El día que sea padre, daré todo por ser el mejor".

Decidido a mantener muy hermética su vida sentimental, J Balvin no dio ninguna pista sobre el posible interés romántico al que se refiere Don Francisco y mucho menos si se trata de su ex novia, la modelo Alejandra Buitrago. Ambos salieron durante un tiempo pero tomaron caminos separados en 2015. Sin embargo, volvieron a encender las alertas de romance hace unos meses cuando el colombiano comentó "Mi bella novia" en una de las fotografías en Instagram de la modelo.

VER GALERÍA