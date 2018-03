El viernes pasado, durante el concierto del grupo musical liderado por Jared Leto, 30 Seconds to Mars, el cantante tuvo que intervenir al percatarse que entre el público se estaba suscitando una pelea. El también intérprete en la pantalla grande –y ganador de un Oscar como mejor actor de reparto por Dallas Buyers Club- se vio obligado a detener el performance de la canción This is War, para dirigirse a los protagonistas del conflicto y pedirles que se calmaran.

En el video que grabó un fan, se puede apreciar a Leto instruyendo a los sujetos a “solo separarse el uno del otro”, y continuó con un claro mensaje para todo su público: “Nuestros shows son para que cada quien haga lo que quiera, solo no molesten a otras personas”. Después, resumió su actuación y agregó: “Quiero que se vuelvan realmente muy locos con esta canción”.

Dicha presentación tuvo lugar en el Motorpoint Arena de Cardiff, en Gales. Por lo que el multifacético artista aprovechó para sacar una bandera galesa y así lograr que los asistentes se emocionaran aún más.

Su preocupación y empatía sus admiradores no nos sorprenden, pues Jared siempre ha demostrado que la fama no se le ha subido a la cabeza. “Me he cocido a fuego lento. Nunca tuve un gran éxito de la noche a la mañana donde sintiera que la vida me había cambiado por completo. Estoy agradecido por eso. He tenido suficiente tiempo para acoplarme a las cosas sobre la marcha. Nunca he despertado enterrado en una montaña de dinero. También estoy agradecido por eso”, comentó en entrevista con Rolling Stone.

Actualmente, 30 Seconds to Mars se encuentra en una pequeña gira de cinco paradas a lo largo del Reino Unido, previa al lanzamiento de su nuevo álbum America el próximo mes. Recordemos que esta banda fue fundada al final de la década de los 90’s en Los Ángeles, California y saltó a la fama en 2005, cuando su segundo álbum, A Beautiful Lie, vio la luz.