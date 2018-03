Marc Anthony enseña a Will Smith a bailar salsa… ¿junto con Shannon de Lima?

Nadie mejor que Marc Anthony para enseñar los básicos de la salsa... El pasado fin de semana Will Smith se reunió con el cantante de 49 años y le mostró sus mejores pasos de baile. Emocionado por la lección, el actor compartió en su cuenta de Instagram el video y aseguró que era una de las cosas que estaba en su lista de deseos y que al fin había podido cumplir. Por las publicaciones que se compartieron en Instagram, parece que Shannon de Lima también estuvo presente en la fiesta de ritmos tropicales.

En el clip ambos aparecen bailando sobre la cubierta de un yate el tema de Vivir Mi Vida. Marc le hacía señas a Will para que lo fuera siguiendo, y juntos aplaudían para marcar el ritmo de la canción, tal y como el intérprete lo hace en sus conciertos. Aunque al principio el actor, famoso por El Príncipe del Rap, parecía un poco confundido, al final logró hacer unos buenos pasos de baile, aprobados por el mismísimo Marc.

A post shared by Will Smith (@willsmith) on Mar 25, 2018 at 8:48am PDT

Al final de la lección, ambos se abrazaron y celebraron con júbilo que Will ya sabe uno que otro paso baile y ya se puede defender en la pista. A un lado del video, Will escribió: “Lista de deseos: lecciones de salsa por Marc Anthony”. Will y Marc, así como los demás invitados de la velada la pasaron de maravilla. Al parecer, entre los asistentes a la reunión se encontraba Shannon de Lima, ex esposa del cantante.

¿Cómo sabemos sobre la presencia de la modelo venezolana en esta reunión? Sencillo, las publicaciones en sus redes sociales la delataron. En el video de las lecciones de baile, Will Smith aparece vestido con un conjunto deportivo de color oscuro y una gorra con unas letras en blanco y azul. En la fotografía que Shannon subió a su cuenta de Instagram, el llamado ‘Príncipe del Rap’ se deja ver con la misma vestimenta. Aunque no hay fotografías de ninguno de los dos juntos, todo indica que estuvieron en la misma velada en la que Will Smith aprendió a bailar.

Marc y Shannon, con amigos en común y en las mismas fiestas

Pero esta no es la primera vez que se encuentran en un lugar así. En enero pasado, las alarmas sonaron, pues coincidieron en una fiesta donde había varios músicos como Prince Royce, Sebastián Yatra y Pipe Bueno.

En esa ocasión, el grupo numeroso de cantantes compartió una fotografía y de nueva cuenta, la vestimenta nos ayudó a descubrir si Shannon había estado o no en esta fiesta. La venezolana de 30 años publicó en su Instagram una selfie con Sebastián Yatra y ¡sorpresa! el cantante traía la misma camisa que en la foto grupal.

Tan pronto se dio a conocer que estuvieron en la misma reunión, se comenzó a especular sobre una posible reconciliación entre ambos, pero Shannon dejó bien claro que no había nada de eso.

Sobre este encuentro, la venezolana reaccionó en su Instagram Stories, con el siguiente mensaje: “¡Las personas pueden quedar como amig@s!! Gracias #chismes #stop”. Así que entre Marc y Shannon no hay más que una relación cordial. ¿Será que hay reconciliación?