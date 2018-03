Harry Styles hace una referencia a su ex, Taylor Swift, en uno de sus conciertos

Entre 2012 y 2013 la cantante Taylor Swift y uno de los miembros de la banda One Direction, Harry Styles mantenían una relación un tanto inestable que -como era de esperarse por la fama de ambos- captó la completa atención del público. Swift era entonces la artista country más famosa del mundo y ninguno de sus movimientos pasaba desapercibido.

En otoño de 2012 la cantante publicó su cuarto álbum, Red, en cuyas letras se podían reconocer referencias al británico, lo que aumentó "la leyenda" de su romance. Esta historia recuerda al tema Cry me a river, una canción que hacía referencia a la relación entre Justin Timberlake y Britney Spears.

Aunque han pasado casi 6 años desde su romance, sus seguidores siguen viendo en cada detalle una posible referencia entre ellos. Este fin de semana en uno de los conciertos de su gira europea, Harry sorprendió a sus fanáticos con un nuevo guiño a la que fue su ex novia. Felicitando a una de las asistentes al espectáculo que cumplía 22 años no dudó en citar la canción de la intérprete que dice "I don’t know about you, but I’m feeling 22". Luego de terminar la frase se apartó del micrófono, pero los seguidores del cantante no tardaron en dejar comentarios al respecto en las redes sociales.

Harry wishing a fan a happy birthday in Copenhagen, 18/3 via mileybieber1d pic.twitter.com/kYReXXSLoG — Harry Styles Updates. (@TheHarrySource) 19 de marzo de 2018

Esta no sería la primera vez que el intérprete de Sign of the times utiliza esta referencia. En otra ocasión la tuiteó el pasado año cuando cumplió años y dejó claro que esa canción (titulada, literalmente, 22) es una de sus favoritas. Algunos fanáticos de Styles y expertos en analizar letras de canciones han señalado que los temas del último disco de One Direction y del primer disco en solitario del británico, titulado homónimamente, se refieren también al tiempo que pasó junto a Taylor Swift. Concretamente, Perfect (que dice "Si buscas a alguien en quien inspirarte para tus canciones de rupturas, cariño, soy perfecto") o Two Ghosts (con una clara referencia a Style, de Swift).

Mientras tanto, también se ha publicado que Harry Styles mantiene una relación con la modelo de Victoria's Secret, Camille Rowe, mientras que Taylor Swift ahora se mudó con su novio Joe Alwyn. En el pasado, el cantante británico ha mencionado que si las canciones de su ex hablan sobre su historia de amor, entonces se siente "afortunado" de ello.