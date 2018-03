Fue un momento de angustia para Paris Hilton. Según publica Page Six, información de la que se han hecho eco varias publicaciones estadounidenses, la heredera estaba en un conocido club de Florida la pasada semana cuando perdió su anillo. Su futuro marido, Chris Zylka, y el equipo de seguridad se encargaron de buscar la joya de 20 quilates y 1,6 millones de euros en la zona VIP. Mientras tanto, la hija del magnate hotelero esperaba "con lágrimas en los ojos" hasta que el impresionante diamante fue encontrado en un cubo de hielo dos mesas más allá de ella.

A pesar de Paris no ha hecho ningún comentario en sus redes sociales sobre el incidente, pero el DJ británico Above & Beyond, que estaba esa noche en la fiesta, no dudó en tuitear sobre la anécdota. "Encantado de conocerte y de haber encontrado tu anillo", escribió en su cuenta de la red social de microblogging. Por suerte, en publicaciones recientes del Instagram de Paris podemos ver que la conocida rubia luce su anillo en el dedo como si nada hiubiera pasado.

@ParisHilton nice to meet you and glad you found your ring 💍 — Above & Beyond (@aboveandbeyond) 23 de marzo de 2018

Según pudo confirmar People en enero, la pareja contrató un equipo de seguridad extra a partir de la pedida, que tuvo lugar en Aspen en enero, puesto que no es un anillo que falle a la hora de llamar la atención. Se trata de una impresionante pieza con un diamante talla pera de 20 quilates engarzado en platino con pequeños diamantes de dos quilates de la firma Greene & Co, que la diseñaron en tan solo dos días para que Chris Zylka pudiera llevársela a su viaje a la nieve y pedirle matrimonio allí a su novia. "Lo quería tener antes de irse a Aspen, ya que si el momento llegaba se lo quería pedir allí", dijo el famoso joyero Michael Greene a la revista People. "Cuando vino a recogerlo y abrió la caja, literalmente comenzó a temblar", añadió.

El joyero aseguró también que el diseño estaba inspirado en un anillo que Kathy Hilton, la madre de Paris, lleva con frecuencia. "En una ocasión Paris le dijo a Chris que le gustaba mucho el anillo con talle de pera de su madre", explicó.

Aún no se sabe cuándo ni dónde se darán el "sí, quiero", pero acostumbrada a una vida de lujos y extravagancias, Paris no se conformará con una sola celebración y ya planea nada menos que tres festejos en diferentes lugares del mundo. "Para mi cumpleaños número 21 tuve cinco fiestas, así que tal vez para la boda tendré una en Europa, otra en América y una para todos alrededor del mundo”, confesó ante las cámaras de Extra TV. Más recientemente explicaba a Entertainment Tonight que ya está mirando vestidos de boda con su hermana Nicky, que le ha contagiado las ganas de tener hijos: "Me da esperanza porque sé que tiene genes increíbles. Van en la familia, así que no tengo que preocuparme". Sobre su vestido y el papel de su hermana pequeña revelaba: "Tiene muy buen gusto y no puedo escoger el vestido sin mi dama de honor".