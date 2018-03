Maluma tiene muchas mujeres especiales en su vida, pero dentro de su núcleo familiar hay una que ocupa en su corazón un lugar muy especial: su tía Yudy. Para muestra del gran cariño que tía y sobrino se tienen, el cantante le dedicó unas bellas palabras de felicitación por su cumpleaños.

A través de Instagram Stories, Juan Luis Londoño –nombre real del intérprete –subió una fotografía de su tía y sobre la imagen escribió: “Ya sabes lo que siento, así que feliz cumpleaños mi amor. Te amo”. A primera vista, se nota el profundo afecto que el cantante de 24 años siente por su tía, ya que ella lo acompañó desde los inicios de su carrera e incluso, el marido de Arias es parte de su equipo de trabajo.

Además de esto, Yudy ha estado con él en los momentos más importantes de su vida, como en la 18ª edición de los Latin GRAMMY en Las Vegas. Orgullosa de los éxitos de su sobrino, Yudy –quien es toda una experta en yoga –subió una fotografía junto a Maluma y escribió “Brillando”. En esa entrega de premios, el joven de 24 años obtuvo siete nominaciones por sus colaboraciones con Shakira (Chantaje) y Ricky Martin (Vente pa’ca), además de su gran éxito Felices los 4.

La familia de Maluma es súper unida, y además de llevarse muy bien con su tía y su esposo, el joven artista tiene una relación increíble con sus primitos. En sus redes sociales, ‘La Wazza’, como también es conocida, suele compartir fotografías de Maluma al lado de sus hijos, Apolo y Romeo, quienes no podrían estar más orgullosos de su primo.

Sin embargo, para algunos de sus seguidores la relación entre Yudy y Maluma resulta en exceso cercana. Sobre esto, la también presentadora salió a hablar ante las cámaras de Un Nuevo Día (Telemundo) y comentó que respeta a su sobrino y dejó ver lo mucho que lo adora. “Yo le quiero decir a todos que yo no soy nada con Maluma, que lo amo con mi alma. Lo que pasa es que él y yo nos amamos. Entonces nos hacemos fotos como muy románticas”.

¿Boda en puerta? Nada de eso…

Recientemente, las fanáticas de Maluma pasaron un ‘gran susto’, pues el cantante compartió una fotografía en blanco y negro en la que sólo se pueden ver sus manos entrelazadas con las de su novia, la modelo Natalia Barulích. Por la vestimenta que se alcaza a ver en la foto, parecía que ambos estaban en un evento formal. ¿Qué causó tanta euforia entre sus seguidoras? El artista escribió al pie de la foto: “Hasta donde ella quiera”.

Y es que además de esa romántica frase, Natalia lució una sortija, lo cual hizo pensar a todos que se trataba de una boda secreta. Pero de eso, aún no hay ni señales, ya que ambos se encuentran disfrutando de su relación. Sobre sus planes, el intérprete indicó a Telemundo: "Sería tan difícil que yo me casara a escondidas. ¡Sería imposible!", dijo entre risas. "Pero no, por supuesto que no porque soy muy joven. Hay muchas cosas que quiero vivir y que debo seguir pasando. Mi juventud viene acompañada de mucho trabajo y creo que esas son mis prioridades en este momento", agregó.