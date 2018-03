Lo sentimos, pero esta foto de Brad Pitt y Jennifer Aniston es falsa

Desde que se dio a conocer en febrero pasado que Jennifer Aniston y Justin Theroux habían puesto punto final a su matrimonio, los rumores sobre una posible reconciliación con Brad Pitt no se hicieron esperar; los ilusionados fans anhelaban ver la primera imagen sobre esta supuesta segunda oportunidad.

Justo esta semana la revista estadounidense Star publicó la exclusiva sobre el regreso de Brad y Jennifer, y por si fuera poco, revelaron una imagen de ambos y además dieron a conocer que George Clooney habría sido el ‘culpable’ de haberlos reunido. Según la publicación, por consejo de Clooney, Brad habría buscado a su ex esposa... pero esto no fue más que una historia falsa.

Por más que los fieles seguidores de la ex pareja pidieran que esto fuera verdad, sentimos informarles que no es así: no hay reconciliación. De acuerdo con Gossip Cop, la imagen con la que se vendía la exclusiva del regreso fue editada; la parte en la que aparece Aniston corresponde a una escena que filmó con Jason Bateman para The Switch (2009). En tanto, donde se aprecia la silueta de Brad Pitt no es nada más que un paparazzi tomado en 2010, cuando el actor besaba a su ex pareja, la también actriz Angelina Jolie.

El portal asegura que la ex pareja no está saliendo y que además tienen ya un tiempo que no se ven; hacen sus vidas separadas y ocasionalmente se envían mensajes de texto de manera amigable, pero no hay más. El representante de George Clooney negó a Gossip Cop que él se haya prestado a hacerla de Cupido entre Brad y Jennifer.

Las primeras semanas no deben ser nada sencillas, sin embargo personas cercanas a la actriz de 50 años aseguran que está tranquila. “Desde que se separó de Justin, ‘Jen’ lo está haciendo bien”, dijo una fuente cercana a People. El informante agregó que desde que anunciaron su decisión de divorciarse, han tenido poca comunicación, pero no hay marcha atrás sobre su situación.

“Justin se ha mudado a hacer su vida en Nueva York, mientras que ella aún está en Los Ángeles”, contó la fuente, quien añadió que la vida de la estrella de cine no es tan diferente a como lo era antes del rompimiento. “Ella ama socializar con sus amigos”.

A pesar de que ha tratado de mantener un perfil bajo, a inicios de este mes, fue vista en la fiesta de cumpleaños de Molly McNearney, esposa de Jimmy Kimmel. En la celebración, Jennifer lució radiante y la pasó de maravilla al lado de la festejada, además de sus amigas la diseñadora de joyas Jennifer Meyer, la actriz Amanda Anka y su mánager Aleen Keshishian.