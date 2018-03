“Mi amor, mi vida, mi ángel, gracias por todo lo que me has enseñado y por La Paz que me dejas! Respiraré y viviré por ti. Siempre conmigo. TE AMO”. Con estas emocionadas palabras Mayte García, esposa de Santigo Cañizares, despedía a su hijo Santi, de cinco años, cuya noticia de su fallecimiento ha conmocionado a todos. Cañizares, en momentos tan duros como éste, también ha podido pronunciar palabras de aliento como las que ha expresado en su cuenta de Twitter. “Se ha marchado rodeado de paz, y habiendo comprendido su misión en estos cinco años que nos ha acompañado.#santicampeon”.

Desde de que le diagnosticaran la grave enfermedad a su hijo demostraron ser un ejemplo de superación y valentía. En junio de 2017 hicieron pública la enfermedad de Santi haciendo llegar un emotivo y motivador mensaje, porque aunque las fuerzas flaqueaban nunca perdieron la esperanza: “Cada paso que das es una lección. No te detengas, al fondo está la luz”. Durante todo este tiempo sus padres han querido mostrar la fortaleza y el coraje que demostraba el niño. “Esa lección de vida, fuerza, valor, superación y valentía que les estás dando, no hay nada que lo supere. Por muchas piedras que te encuentres en el camino, ellas no te dejarán caer”, escribía su orgullosa mamá. Al conocerse el difícil momento que estaban viviendo, todo el mundo se volcó y las palabras de ánimo inundaban las redes sociales. Fueron infinidad los mensajes de cariño que el propio futbolista y su esposa se encargaron de contestar uno a uno.

Cada día era un paso más y cada signo de mejoría, una pequeña batalla ganada en su lucha. Esta valiente pareja lo dejó todo para volcarse en su hijo, tanto, que se desvivían porque cumpliera cada uno de sus sueños. Cañizares compartió una significativa imagen de su hijo con la camiseta del Valencia C.F, que el club le había dedicado, con el nombre de Santi y el numero 1, una camiseta como la que los aficionados del Mestalla vieron durante las diez temporadas que jugó su padre en el equipo con el que logró los mayores éxitos de su carrera deportiva. Sus palabras no llegaron a expresar todo lo que significó para él y su hijo este precioso gesto.

Una familia muy unida

A principios del mes de marzo, el pequeño sufrió una grave recaída y apenas unos días después se despidió para siempre. Santiago y Mayte se enfrentan al peor momento de su vida muy unidos como familia, como siempre lo han estado. Santi era uno de los pequeños de la casa, que llegó junto a sus dos hermanas para revolucionar la vida del matrimonio en febrero de 2013. Los trillizos, Martina, India y Santi, trajeron una gran alegría. Y es que en casa del entonces portero del Valencia había ya cuatro niños: Carlota, Lucas y Olivia, fruto del primer matrimonio del deportista, y Sofía, primera hija de la pareja. Hoy todos ellos lloran la pérdida del pequeño Santi rodeados del cariño de sus seres queridos, seguidores y los compañeros de profesión de Cañizares, su último club -el Valencia- y el resto de equipos, que tras conocer el triste desenlace no han cesado de enviar mensajes de condolencia a la familia Cañizares. D.E.P.