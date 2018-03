Descubre a la bella hija modelo de Jude Law convertida en la nueva 'it girl'

Hija de un conocido actor, ahijada de Kate Moss e imagen de Burberry. Iris Law, la hija mediada de Jude Law y Sadie Frost, es la nueva sensación de la moda. A sus 17 años, es modelo de Burberry, firma en la que conoció a su novio, el modelo brasileño Kelvin Bueno. Anoche acudieron juntos a una cena para dar la bienvenida a Giovanni Morelli como el nuevo director creativo de la firma Stuart Weitzman, en el Mark's Club en Londres.

Pese a no haber alcanzado la mayoría de edad, la bella modelo posó con soltura en la fiesta que fue organizada por su madrina, Kate Moss, y el estilista Edward Enninful. En la velada también estuvo su madre, Sadie Frost, que no tuvo inconveniente en posar con Iris y su novio. Desde hace seis meses Iris sale con este modelo de 19 años, al que conoció a través de la firma de la que es imagen. Además estudia Música en Goldsmiths en la Universidad de Londres. En el 17 cumpleaños de Iris le compuso una bonita canción de amor titulada 22 Reasons. Desde que Kelvin e Iris se conocieron se han hecho inseparables, de ahí que los padres de Iris le conozcan y posen junto a él como uno más en la familia, como lo ha hecho Sadie Frost.

La primera vez que vimos en los medios a Iris fue en julio de 2002 cuando apenas tenía dos años de edad. Entonces ya se apreciaba que había heredado la belleza de sus padres. Jude Law y Sadie Frost eran dos grandes actores que se enamoraron en el rodaje de Shopping: De Tiendas, y formaron una familia. Pero no fue hasta hace dos años cuando debutó como modelo para una firma Illustrated People. “Me emocionaba ver cómo resultarían las fotos, pero no me di cuenta de que sería una especie de revelación. Luego lanzaron la campaña en el sitio web y los periódicos la retomaron. Mi agente, con el que estoy ahora, vio todo esto y me contactó. No pensé que fuera a salir algo de eso”, explicaba em la revista Vice. A partir de ahí fue todo rodado. Protagonizó la campaña de la italiana Miu Miu Resort en 2017 y es imagen de Burberry.

Con una madrina de altura como es Kate Moss, una amiga íntima como es Lily Grace y un hermano, Rafferty, que hoy es uno de los modelos más prometedores y estrella en el desfile de Dolce & Gabbana, el camino de Iris en el mundo de la moda es menos tortuoso. Con 115.000 seguidores en Instagram y sin haber cumplido los dieciocho años, estamos ante la que podría convertirse en la nueva 'it-girl' y una versión 'millennial' de sus celebres papás.