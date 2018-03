Fallece Santi, el hijo de 5 años de Santiago Cañizares

La familia de Santiago Cañizares, exfutbolista del Real Madrid, atraviesa por un terrible momento que ha unido a aficionados españoles e internacionales ante una terrible pérdida. El reconocido ex portero madrileño confirmó con un mensaje en su cuenta de Twitter la muerte de su hijo Santi de sólo 5 años de edad. Ha querido ser él quien diera a conocer la noticia a la par de agradecer a la gente por el cariño y apoyo que ha recibido junto a sus seres queridos en las últimas semanas.

“Mi hijo Santi ha fallecido. Creo que he de ser yo quien os lo cuente, en agradecimiento por todas las muestras de apoyo y cariño que he recibido de vosotros. Se ha marchado rodeado de paz y habiendo comprendido su misión en estos cinco años que nos ha acompañado #santicampeon” expresó en las redes sociales del comentarista deportivo. Mayte García, segunda esposa de Santiago y madre del pequeño, también recordó a su hijo con una fotografía de sus momentos más felices y un emotivo mensaje. “Mi amor, mi vida, mi ángel, gracias por todo lo que me has enseñado y por la Paz que me dejas. Respiraré y viviré por ti. Siempre contigo. TE AMO”.

Santi era uno de los trillizos de la pareja, nacido en 2013 junto a sus hermanas Martina e India. El pequeño llevaba tiempo luchando contra una grave enfermedad que se tornó delicada en las últimas semanas. Sus padres dieron a conocer a principios de marzo que el niño había sufrido una recaída, una mala noticia en la que aseguraban que el estado de salud de su hijo de nuevo era preocupante. Al enterarse de esta mala racha, el Valencia, equipo para el que jugó Santiago, le envió al niño un jersey con su nombre grabado en la espalda, misma que sus padres presumieron en las redes sociales con una foto del pequeño usando la camisa.

El guardametas y su esposa mostraron entereza durante el tiempo que su hijo batallaba contra la enfermedad. Durante esos difíciles momentos, la pareja no dejó de compartir la lección de vida, "fuerza, valor, superación y valentía" que el niño les daba a la par de años irremplazables y llenos de amor. “No hay nada que lo supere. Por muchas piedras que te encuentres en el camino, ellas no te dejarán caer”, contaba Mayte en una de sus publicaciones.

La irreparable pérdida ha llegado a los corazones de los aficionados del futbol, pero en especial a los clubs a los que perteneció Santiago, como el Real Madrid y el Valencia, que han enviado a la familia sus condolencias más sinceras. Los jugadores de la selección española también mostraron su respeto y en memoria del pequeño, usaron brazaletes negros durante el partido amistoso en el que se enfrentaron con Alemania en Düsseldorf.