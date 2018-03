Galilea Montijo sobre los arreglos físicos: 'Uno tiene derecho a superarse'

Galilea Montijo se encuentra disfrutando de una increíble etapa de su vida. Además de ser una de las conductoras más reconocidas de su país, la tapatía disfruta al máximo de su faceta como madre junto al pequeño Mateo. A pesar del gran éxito que la rodea, la presentadora de 44 años no olvida todo el esfuerzo que le significó llegar hasta este punto de su carrera.

Durante una entrevista con la cadena Univisión, Galilea aseguró que se siente muy orgullosa de la evolución física y espiritual que ha tenido a lo largo de los años: “Uno tiene derecho a superarse. Yo soy de las personas que piensan que todos tenemos derecho a superarnos. También tenemos la oportunidad de cambiar para bien, a pulirnos. Yo creo que de eso se trata la vida, de irte puliendo. No solamente con el físico, también del alma”, explicó.

Además, Galilea comentó que se siente sumamente orgullosa de la familia de la que proviene: “Claro que uno se hace sus arreglitos. En los dientes, te pones brackets. Claro que al paso del tiempo uno cambia, pero eso no significa que me olvide de mis orígenes. Sé que vengo de una familia humilde. Si me dijeran que volvería a nacer, volvería a pedir a la misma familia. Porque los amo y me dieron lo que pudieron”.

Al hablar sobre su nuevo look rubio, la conductora de Pequeños Gigantes explicó que le encantaría llevar su melena con un tono natural, aunque muchas veces sus proyectos profesionales no se lo permiten: “Yo me siento muy orgullosa de ser quien soy. De venir de dónde vengo. Si yo pudiera andaría morena todos los días, pero a veces no me dejan aquí en el foro", bromeó.

Un sueño que se hizo realidad:

Durante una reciente entrevista con la televisora hispana, la conductora recordó la forma en que comenzó su andar en el mundo del entretenimiento: “Yo cuando estaba en Guadalajara tenía muchos sueños, pero no sabía por dónde empezar o cómo hacerle. No tenía a nadie que perteneciera al medio artístico que me pudiera ayudar. Pero cuando tienes tantos sueños y crees en ti, de alguna u otra manera el universo conspira para que las cosas se den”, explicó.

“La primera oportunidad que yo tuve fue con un concurso de belleza. Cuando gané fue que pude mudarme a la Ciudad de México. En aquel entonces yo era una niña de 19 años que no tenía idea de cómo moverse en la ciudad. Cuando miro atrás pienso en todo lo que ha pasado, algunas cosas buenas y otras malas. Pero he aprendido muchísimo de todo”, recordó con una sonrisa.