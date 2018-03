Camila Cabello es actualmente una de las artistas más reconocidas a nivel mundial en la actualidad. Su Havana ha conquistado fronteras y ahora, su nuevo sencillo Never be the same nos llega envuelto en algo de polémica. La cubana-americana de 21 años se presentó en el programa de televisión de Ellen Degeneres, como parte de su campaña de promoción del nuevo tema.

La vimos aparecer despampanante en el escenario enfundada en un vestido negro, guantes de encaje y un collar de perlas –muy a lo Madonna en Like a Virgin-, en compañía de sus músicos, desde luego. Todo iba de lo más normal, hasta que la ex integrante de Fifth Harmony, con guitarra eléctrica en mano, comenzó a tocarla enérgicamente, pero al parecer no se escuchó el acompañamiento de dicho instrumento durante la emisión de The Ellen Show.

Naturalmente, no pasó mucho tiempo antes de que las redes comenzaran a incendiarse con críticas y comentarios en general de amplia confusión, varios de ellos insinuando que el llevar una guitarra eléctrica era solo parte del show. “Me estoy esforzando mucho para descubrir por qué Camila Cabello, que claramente no toca la guitarra, está usando una como apoyo escénico para agitar su mano violentamente”, publicaba un usuario en Twitter (@jenniferlstill).

Por supuesto, los fans de Camila no se hicieron esperar y rápidamente salieron en su defensa, colgando una serie de videos donde la artista aparece tocando la guitarra. “Hay literalmente una cantidad interminable de videos de ella tocando la guitarra española y la eléctrica. Ha estado tocando la guitarra durante su etapa en el girl group -refiriéndose a Fifth Harmony- y desde que era una niña junto a su padre”, comentaba una de sus defensoras más molestas con el incidente (@RobynCamriana). Lo que hace pensar que tal vez simplemente se trató de un fallo en el sonido.

Never be the same es el segundo sencillo de su primer álbum como solista, titulado Camila, que la cantante lanzó en enero –a un año de salir de la agrupación femenina Fifth Harmony-. Precisamente, el pasado lunes, las cuatro integrantes restantes –Ally Brook, Lauren Jauregui, Normani Kordei y Dinah Jane- anunciaron que se separan para trabajar en sus carreras solistas. ¿Será que alguna de ellas podrá superar a la exitosa cubana?