Una vez más, Chris Evans se encuentra soltero. El actor de Captain America reveló en una entrevista con The New York Times que él y la actriz Jenny Slate han puesto fin a su noviazgo por segunda ocasión. La pareja, que mantuvo una relación de mayo de 2016 a febrero de 2017, retomó su romance en otoño pasado, y aunque parecía que las cosas marchaban bien entre los dos, Chris sorprendió con su revelación. Esta no es la única despedida del actor en su vida, pues en los proyectos personales también tendrá un gran cambio. ¡Da play al video y descubre de qué se trata!