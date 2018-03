Llevaban una relación discreta desde hace dos años, al menos con toda la privacidad que se puede siendo hija del presidente de los Estados Unidos. Tiffany Trump y su novio Ross Mechanic parecían, al menos a juzgar por las imágenes, una pareja bien avenida y feliz, aunque las cosas no han tenido su final de cuento. La hija de Donald Trump y su novio han puesto fin a su relación, una ruptura que, según informa Page Six y US Weekly, tuvo lugar hace algunas semanas. Fue después de que Tiffany se trasladara a Washington para estudiar en la universidad de Georgetown, donde está cursando la carrera de leyes, cuando tomaron la decisión de separar sus caminos, ya que Ross reside en Nueva York.

Según contaron fuentes cercanas a la pareja a la citada publicación, la relación de Tiffany y Ross era estable, pero el cambio de residencia de ella fue lo que causó el conflicto. Parece, según indican estos allegados, que él no quería que ella se marchara a Washington: él sigue en Nueva York y quería que ella se quedara. El hecho de que ella pusiera distancia entre ellos fue lo que motivó la separación.

No son buenas noticias para la familia Trump que estos días ha afrontado además la noticia del divorcio del mayor de los hijos del presidente, Donald Trump Jr. Después de 13 años de matrimonio y cinco niños en común, Donald y su mujer Vanessa anunciaron el fin de su unión con un comunicado. “Siempre tendremos un gran respeto el uno por el otro y por nuestras familias. Tenemos cinco niños preciosos y que seguirán siendo nuestra prioridad. Pedimos privacidad en estos momentos” señalaban en el documento.

Tiffany es fruto del segundo matrimonio de Donald Trump con Marla Maples (estuvieron casados desde 1993 hasta 1999) y es quizá la hija más desconocida del político, debido a que, como aún está finalizando sus estudios universitarios, su exposición pública en las empresas familiares es menor. Sin embargo, parece haber heredado el gusto por la moda y el estilo Trump, lo que demostró durante la campaña electoral de su padre, momento en que se unió a sus hermanos en diversos actos.