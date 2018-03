Fernanda Castillo revela qué le gustaría cambiar de su personalidad

Aunque Fernanda Castillo se ha convertido en uno de los rostros más reconocidos de la televisión hispana, existen algunos detalles de su vida profesional que le gustaría manejar de una forma más efectiva. Sorpresivamente, no se trata de pulir alguna técnica actoral o incursionar en alguna nueva disciplina, sino aprender a tomar un respiro de su apretada agenda.

Durante una entrevista con Mezcal TV, la actriz confesó que se le dificulta hacer una pausa entre sus proyectos para tomar un descanso: “Creo que necesito vacaciones. Necesito aprender a decir 'No'. Pensé que era una lección que ya había aprendido en mi vida, pero parece que no. Tengo que aprender a poner límites”, relató al portal.

Sobre el motivo que la ha llevado a trabajar tan intensamente, Fernanda comentó que durante muchos años estuvo centrada en cumplir sus objetivos: “Yo misma, sin duda. Me suelo ensañar conmigo misma. Lo hago para llevarme a algo que quiero conseguir, pero también es algo que me afecta cuando comienzo a darle vueltas a cosas en mi cabeza que no tienen mucho sentido”, explicó con una sonrisa.

Al hablar sobre los miedos que ha logrado superar a lo largo de los años, Fernanda aseguró que ya no se encuentra tan presionada por el futuro de su carrera: “Antes le tenía mucho miedo al fracaso, a no llegar. Ahora estoy segura de que voy a llegar, pero le tengo miedo a no disfrutar el proceso y un día darme la vuelta atrás para darme cuenta de que no lo disfruté tanto como debía”, comentó.

Emocionada con su nuevo proyecto:

Actualmente, la actriz de 35 años se encuentra promocionado la serie Enemigo Íntimo producida por Telemundo. Luego del éxito que gozó Fernanda con El Señor de los Cielos, la cadena volvió a darle su confianza para este ambicioso proyecto. Emocionada, Castillo habló de las diferencias entre estos dos papeles que han marcado un antes y un después en su carrera.

“De Mónica Robles no extraño los tacones ni los vestidos. Pero me gustaba que le decía a todo mundo lo que piensa. En cambio, Roxana me ha ensañado a ser más paciente. El otro personaje era alguien que se dejaba llevar por sus pasiones, todo el tiempo. La mujer de este nuevo papel es mucho más inteligente, como mujer sabe cuál es el momento indicado para actuar. Tiene más armas para defenderse en la vida”, explicó.