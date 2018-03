Así es la dieta que Bárbara Bermudo comparte con su esposo

Bárbara Bermudo es la más contenta de estar en casa acompañada de su familia. Cada momento del día lo aprovecha al máximo para disfrutar junto a su esposo Mario Andrés Moreno y sus hijas Mia, Camila y Sofia. Como madre amorosa y esposa atenta, la conductora está al pendiente de la sana alimentación de su familia, y con los cientos de consejos de nutrición que aprendió en sus días de Miss Universo, ahora ayuda a su esposo a mantener un peso adecuado con recetas que, a simple vista, se ven deliciosas pero estrictas.

Por la noche del miércoles, Mario Andrés compartió muy contento un video en el que muestra a detalle la cena que Bárbara preparó pensando en él. "Para que vean que la belleza cuesta. Esta es la cena que me hace mi esposa con todo su amor", explica en el clip. "Es una tostada integral con aguacate majado, huevo duro, alfalfa y semillas de hemp. Buen provecho y buenas noches. ¡Es una delicia!".

La receta no sólo dejó contento al periodista, Bárbara no paraba de reír mientras grababa a su esposo. "Celebra hasta la alfalfa. Miren la bandeja que le preparo a Mario", escribió en su timeline de Instagram. Consciente de que la belleza cuesta, agregó: "¡Le digo que se imagine que es una arepita! ¿Le creen?".

El plato de Mario desató comentarios por lo poco que comía durante la noche, pero Bárbara sabe cómo balancear las porciones de comida y por ello el desayuno fue un poco más cargado. La prueba de este nuevo menú también quedó plasmada en un video que la pareja compartió en sus redes sociales. "Como anoche me quedé preocupado por sus mensajes por mi poquita cena, ahora les presento mi desayuno", expresa Moreno. "Esto es mofongo, salami, queso frito y café. No todo es sacrificio", contó mostrando una vez más su plato.

Bárbara y Mario, un matrimonio que presume su felicidad

La conductora no sólo se preocupa porque las cosas marchen bien en casa, además de estar inmersa en un proyecto como diseñadora de joyas, hace espacio en su agenda para planear sorpresas inolvidables para el amor de su vida. A finales de febrero, Mario Andrés cumplió 50 años de edad y para celebrarlo, Bárbara organizó una romántica velada a la orilla del mar en Miami. Un día antes, la familia festejó en casa con una cena más casual pero no menos importante, en la que estuvieron presentes sus tres hijas además de familiares cercanos.

En los últimos años, la puertorriqueña ha dividido su tiempo entre las obligaciones laborales y su rol como mamá, algo que no ha sido sencillo, pero sí está plagado de ternura. Hace unos días, Bermudo compartía detalles de su rutina que deja poco tiempo para ella. "La vida es mejor con momentos como éste... Para mamá casi no hay break ni aun cuando tratas de sacar un ratito. El secado de mi cabello se quedó a mitad, oh well. ¡Quizá mañana!", escribió junto a una publicación en la que aparece cargando a Sofia, la menor de sus hijas, a quien le dio un cariñoso beso mientras la pequeña dormía en los brazos de mamá.

