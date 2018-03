¿Se habrá molestado? El comentado mensaje de Alejandro Sanz a Maluma en redes sociales

Alejandro Sanz no tomó con mucho humor un pequeño video que Maluma compartió en redes sociales hace unas semanas. En el clip, el cantante colombiano y su amigo Llane Castaño, de la agrupación Piso 21, interpretan entre risas una versión un tanto desafinada del tema Mi Soledad y Yo, que Sanz hiciera famoso en 1995.

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete español se refirió al video con cierta ironía: “Hermano, vi tu videíto. No te burles de tu amigo (el chaval de pelo largo) por no poder cantar Mi Soledad y Yo. Él lo intenta, pero está un poquito alta de tono para él. Aún así, les agradezco por el homenaje”, se puede leer al principio del mensaje.

Una publicación compartida por orgmalumadirect (@orgmalumadirect) el Mar 2, 2018 at 11:44 PST

“Me emocionó verlos cantar una de mis canciones. Esa es de hace 25 años y ahí está, ¿increíble no? De corazón te deseo que ojalá dentro de 25 años un compañero exitoso del momento cuelgue un video en redes sociales cantando una canción tuya y te sientas tan agradecido de la vida como yo. Un abrazo, que viva el respeto y el compañerismo”, escribió.

El escrito fue acompañado de una antigua fotografía del cantante, cuando solía llevar el cabello de un tono rubio. La postal sirvió de pretexto para que Alejandro enviara un guiño a J Balvin, a quien etiquetó en la misma publicación y con quien mantiene una buena relación desde que coincidieron en el programa La Voz México, donde ambos participaron como jueces.

En aquel entonces, los cantantes protagonizaron un divertido intercambio en el que Sanz bromeó con el look del intérprete de Mi Gente, asegurando que tantos tintes habían afectado su juicio. Recordando aquel episodio, el español comentó: “Mi querido J Balvin, mira lo que me encontré (risas). Al parecer te debo una disculpa, no me acordaba de mi pasado”, escribió con humor.

Contento con su trayectoria:

Este año, Alejandro Sanz celebró 30 años de una brillante trayectoria artística. A lo largo de su carrera, el intérprete español ha recibido un total de 20 premios Grammy Latino y tres otorgados por la Academia de la Grabación de los Estados Unidos. Sobre el gran viaje que ha significado su paso por la industria musical, comentó:

“Ha pasado como un suspiro. Es increíble como el tiempo tiene esa manía de correr y ser inexorable. Pero lo importante es lo que hagas con el tiempo, lo que ha pasado en todos estos años para mí ha sido algo muy bello. No cambiaría absolutamente nada de lo que ha pasado. Siempre he estado muy comprometido con mi música y mi entorno. No puedo pedirle más a la vida”, aseguró recientemente al portal Popline.