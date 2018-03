El popular “tío Jesse” de la serie noventera Full House será padre por primera vez. John Stamos, a sus 54 años, se muestra muy emocionado y comparte con bastante humor su sentir en esta etapa. El actor está en la dulce espera de su primer hijo junto a su esposa, la actriz y modelo Caitlin McHugh, de 31 años.

“¡Estos son los nueves meses más largos de mi vida!”, compartía en Instagram el miércoles pasado, acompañado de una nostálgica imagen de sus días en Full House donde aparece con una simpática barriga falsa y una camiseta con la leyenda “bollo en el horno”. El embarazo fue confirmado por Stamos y McHugh en diciembre. Posteriormente, en enero, ofrecieron tiernas imágenes durante la alfombra roja de los SAG Awards, donde la pareja se mostró feliz y luciendo avanzado estado de gestación.

“La mirada en el rostro de John cuando le dije que estábamos embarazados no tuvo precio. Era la mirada de un hombre que había deseado formar una familia, pero que no estaba seguro que fuera a suceder, ¡ahora es una realidad!”, comentó Caitlin para Us Weekly. La pareja contrajo matrimonio el 3 de febrero en Studio City, California, en una ceremonia íntima -solo familia y amigos cercanos-. La recepción tuvo lugar en la residencia del actor en Beverly Hills; y eligieron Disney World como destino de luna de miel. Sin duda son un dúo muy original.

La gran amiga y ex compañera de reparto de Stamos en Full House, Lori Loughlin, no dudó en expresar su felicidad ante la noticia y declaró: “Estoy tan emocionada por él, estoy feliz por él. Ellos querían esto, ellos querían un bebé. Será un padre fabuloso y Caitlin es la mejor chica, es muy buena para él. Me hace feliz que hayan encontrado finalmente el amor”.

VER GALERÍA

En entrevista para People, John comentó que su experiencia –al menos en televisión- como el “tío Jesse” le será de gran ayuda en su nueva aventura como padre primerizo: “Seré un padre divertido. He estado practicando durante mucho tiempo. He hecho todo lo que se puede hacer con un bebé, en la televisión. He cantado todas las canciones lentas de Elvis, he contado todos los chistes del mundo y he cambiado infinidad de pañales”.