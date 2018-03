Luego de lidiar por más de una década con una enfermedad cardíaca, la noche de este miércoles 21 de marzo falleció Rita Owens, madre de la actriz Dana Owens, mejor conocida como Queen Latifah.

Según People, la también cantante comunicó la noticia con mucha tristeza. "Cualquiera que la haya conocido sabe que era una luz muy brillante en esta tierra. Ella era amable, pero fuerte, dulce, pero atrevida, mundana pero pragmática, una mujer de gran fe y ciertamente el amor de mi vida".

VER GALERÍA

HAZ CLIC EN LA IMAGEN PARA VER MÁS FOTOS

En este sentido detalló que su madre había tenido “problemas cardíacos durante muchos años y su batalla ha terminado. Estoy desconsolada, pero sé que ella está en paz. Gracias por su amabilidad, apoyo y respeto por nuestra privacidad en este momento”, dijo la artista.

Para la actriz de 48 años de edad, su madre era su ejemplo a seguir. "He aprendido lo mucho que se puede querer a una persona y lo fuerte que es mi madre. He llegado a respetarla de formas que ni siquiera podrías imaginar", expresó la estadounidense, quien no especificó la edad de su progenitora ni dónde ocurrió el deceso.

VER GALERÍA

Owens fue diagnosticada con la enfermedad en 2004 y gracias al tratamiento adecuado y a diversos cuidados médicos, supo sobrellevar la enfermedad por 14 años, pero ahora “su batalla ha terminado”. Más tarde, la actriz -nacida Newak, Nueva Jersey- publicó en Instagram un vídeo donde se puede ver un montaje hecho con fotos de su madre y al pie de la imagen escribió el número "143" que significa I love you.

143 Una publicación compartida de Queen Latifah (@queenlatifah) el Mar 21, 2018 at 8:40 PDT

En septiembre de 2017, la artista se pronunció en torno a la enfermedad de su madre. En aquel momento manifestó para una entrevista con People que su madre era una persona muy fuerte y que descubrió lo mucho que puede llegar a amar a una persona. "He llegado a respetarla de maneras que ni siquiera puedes imaginar", agregó. La insuficiencia cardíaca es una enfermedad crónica y progresiva en la que el corazón no puede bombear la sangre de manera eficiente para satisfacer las necesidades del cuerpo.

En 2015 comentó que su madre podía vivir con la condición gracias la medicación adecuada, un desfibrilador implantado en su pecho para evitar un ataque al corazón, una dieta baja en sal y grasas y rica en vegetales, pero desafortunadamente su cuerpo no pudo aguantar más.