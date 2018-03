Encuentran hogar para mellizos de mujer de 64 años

A los 64 años, Mauricia Ibáñez se hizo famosa por haberse convertido en madre de mellizos a pesar de su avanzada edad. En febrero de 2017, la mujer de origen burgo y de hoy 65 años de edad, fue noticia por haberse sometido a un tratamiento de inseminación artificial en Estados Unidos. Poco después del alumbramiento, los servicios sociales de Burgos le retiraron la custodia a Mauricia. Ahora, después de más de un año, los bebés tendrán una nueva familia ubicada en Castilla y León. La bienvenida en su nuevo hogar ha demorado un poco, según las palabras a El Correo de Burgos de María Antonia Paniego, gerente territorial de Servicios Sociales.

Aunque el ambiente parece adecuado para los pequeños, un niño y una niña, la madre de ambos no está en acuerdo de que vivan separados de ella. Su caso se ha vuelto complicado ya que Mauricia pelea la custodia de sus hijos, y aún más porque a la responsable de los pequeños le fue difícil encontrar una familia adecuada que pudiera cubrir sus necesidades y sin tener que separarlos. Antes de esta decisión, los bebés, de ahora un año de edad, habían estado viviendo en un centro de adopción. Por ahora, se encuentran en una fase previa a su mudanza definitiva, aunque de acuerdo a María, no será mucho tiempo debido a su edad. "El acoplamiento no es grande, en un breve lapso estarán ya viviendo con la familia", aseguró.

Mientras tanto, Mauricia continúa con la disputa de los pequeños, aunque según explicó Paniego, "se sigue apoyando a la madre para que pueda ocuparse de los niños y que adquiera las habilidades necesarias para que los pueda atender adecuadamente". La madre de los pequeños asegura que se encuentra sana y capaz de cuidar de los niños.

Un caso de custodia que se repite

A Ibáñez le fueron retirados sus hijos en abril de 2017, un caso que no le era desconocido pues hace seis años pasó por la misma situación. Servicios Sociales le retiró la custodia de una niña a quien tuvo con el mismo método de inseminación y que ahora vive con una familia adoptiva en Canadá. En ese entonces se tomó la medida al notar problemas de aislamiento de la pequeña, además de falta de higiene personal y poca asistencia escolar. Al enterarse del alumbramiento de los mellizos, la Junta siguió los pasos de Mauricia, incluso tuvo que convivir con una asistente en casa que después de pocas semanas determinó que habían "indicadores de desprotección por desamparo".

La madre biológica de los niños ha podido verlos en un lapso de una hora semanal en un punto de encuentro seleccionado por Servicios Sociales. Para Mauricia no es tiempo suficiente y desea tener en casa a sus hijos. "He solicitado ampliaciones, pero ni siquiera me han contestado. Hacerle esto a una madre es una crueldad", contó a Diario Burgos. “Si yo no puedo y no estoy capacitada y no me encuentro bien física y psicológicamente, no tomo la decisión de tener otra fertilidad”, expresaba hace unos meses. A pesar de la realidad que Mauricia enfrenta, es una de las pocas mujeres españolas que logró dar a luz a mellizos después de haber cumplido los 58 años de edad.