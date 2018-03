Son momentos de felicidad absoluta y de recuperarse, pero eso no aleja a Chiara Ferragni y Fedez de sus redes sociales, donde han estado compartiendo en estas últimas horas algunas imágenes de su hijo, Leone, nacido este lunes 19 de marzo, o de ellos mismos como pareja. Algunas de las fotografías y vídeos reflejan a la perfección lo emocionantes y llenos de recuerdos que están siendo estos días, llenos de "primeras veces". Una de las publicaciones de la bloguera italiana es especialmente llamativa, puesto que muestra el sufrimiento mezclado con alegría inmensa al ver por primera vez a su hijo. "Nunca antes había sentido algo así", explica en el texto. "Fue un parto largo y estaba agotada, pero vivir esta experiencia junto a mi amor fue la mejor de las motivaciones".

- Esta es la primera imagen que ha compartido Chiara de su bebé

Además, hemos podido verle ya la carita al pequeño Leone, que sus padres llaman cariñosamente Leoncino. El bebé, que hace una semana- según publicaba su madre- pesaba algo menos de 3 kilos, luce en su primera foto "en solitario" un pelele de rayas rojas estilo marinero. Se trata de un diseño de la marca Petit Bateau que cuesta solo 29,90 euros y todavía está a la venta en dos colores. El recién nacido ya está creando tendencias y en menos de una semana de vida ya tiene su propia cuenta de Instagram, creada probablemente por uno de los fans de sus padres. En la descripción de este perfil explica que irá compartiendo los looks que luzca el primogénito de Chiara y Fedez, ¡una auténtica celebrity!

Los padres primerizos están disfrutando al 100% el momento y no pueden quitarle los ojos de encima al bebé. En una de las publicaciones de Chiara en Instagram Stories se ve al músico con su hijo en brazos y sin camiseta, para crear ese efecto incubadora de piel con piel, un método conocido para los recién nacidos. Juntos se mecen en la silla, aún en la habitación del hospital Cedars-Sinaí donde han dado la bienvenida al pequeño como ya han hecho otras celebrities como Kim Kardashian, Britney Spears o Beyoncé.

No es para menos, puesto que la primera imagen de la pareja comunicando la buena nueva era tan esperada que alcanzó el primer millón de likes en solo 34 minutos, cuando sus publicaciones habitualmente tienen entre 200 y 700 "me gusta". Ahora el número sigue creciendo y está cerca de alcanzar los 3 millones.

La pareja anunció que estaban esperando su primer hijo en octubre, cuando Chiara ya estaba de cinco meses. La bloguera ha tenido un embarazo con complicaciones y hace unas semanas le aconsejaron que se mantuviera en casa en Los Ángeles, donde la pareja se ha establecido recientemente, y en reposo, por lo que estuvo ausente en los Oscar el pasado mes de febrero. En cambio, decidió compartir el vestido que habría llevado, preguntando con humor si debería llevarlo por casa.

El rapero milanés y juez de Factor X, cuyo verdadero nombre es Federico Leonardo Lucia, y Chiara salen desde septiembre del 2016. Según la historia que ella misma contó en una entrevista en Vanity Fair, se conocieron en una cena y tras escuchar una canción que el rapero escribió mencionándola, grabó un vídeo cantándola y comenzaron a enviarse mensajes. "Me invitó a cenar y pensé, bueno, me gusta que sea directo" comentó la it girl. El pasado mes de mayo, hace ya casi un año, la pareja se comprometió en una emocionante pedida durante uno de los conciertos del cantante, pero aún no tienen fecha para la boda.