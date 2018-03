Después de años intentando dar vida a Pablo Picasso en el biopic 33 días, que en un principio dirigiría Carlos Saura, Antonio Banderas ha conseguido ponerse en la piel del pintor malagueño para una serie de National Geographic. Se trata de la segunda temporada de la ficción antológica Genius, que en su primer año contó la historia del científico más famoso de todos los tiempos, con perdón del recientemente fallecido Stephen Hawking, Albert Einstein. El actor español ha sido escogido para interpretar a la versión más mayor del pintor, y la joven la coge Alex Rich (que ha participado en la serie de Netflix GLOW y la de HBO True Detective).

Hace solo tres días que se terminó el rodaje de la temporada, que está compuesta por 10 capítulos de 60 minutos de duración: "Estoy agotado, aún hablo a borbotones. Pero sí puedo decir que no hemos tratado de glorificar a Pablo Picasso; el nuestro es un personaje con claroscuros, y lo mismo en su relación con sus mujeres e hijos. También afirmo que no hay desamor y no hay abusos, es un hombre que quiere y puede con todo", ha resumido el actor en declaraciones a EFE. Asegura además que ha realizado una inmersión en el personaje tan grande que aún no tiene perspectiva para hablar "con objetividad" sobre él.

No faltará en la serie, dirigida por Ken Biller, la cara más polémica del artista español reconocido en todo el mundo. "Traté de no establecer juicios de tipo moral porque eso -dice- me hubiera impedido llegar al personaje, aunque reconozco que, cuando me metía en las zonas más oscuras de su personalidad, le defendía", explica.

Sobre su proyecto con Saura ha revelado que ha quedado "en un guion atrapado en un concurso de acreedores", que le deja con la ganas de haber interpretado al personaje en el andaluz que ambos comparten. Pero Genius es una serie que está dirigida a un público internacional, puesto que verá la luz el 26 de abril simultáneamente en 172 países y será traducida a 43 idiomas.

Aún sin pelo en la cabeza y cejas, Antonio Banderas presentará en su tierra natal la serie en un estreno mundial en el Teatro Cervantes de Málaga. Para representar al maestro con la imagen más parecida desde los 40 hasta los 92 años, cuando falleció en Francia, Antonio ha necesitado cinco horas de maquillaje cada día. Los resultados ya pudimos observarlos en algunas imágenes en las que se le veía completamente abstraído en el rodaje en noviembre. Solo unos días antes de la muerte de su madre, Ana Bandera Gallego, a quien él definía como "una persona con magia".