Neymar y la polémica fiesta de cumpleaños de su hermana

Una celebración por todo lo alto en la que no escatimaron en gatos. Así fue la multitudinaria fiesta de Rafaella, hermana de Neymar, que sopló las velas de su 22º cumpleaños rodeada de familiares y amigos más cercanos, además de algunas celebrities. Risas, muchos bailes... la protagonista del día eligió para celebrar esta fecha tan especial la discoteca Villa Mix en Sao Paulo (Brasil) y es que, a pesar de su cumpleaños fue el pasado 11 de marzo, quiso esperar para poder hacer una fiesta inolvidable como ella quería. La ocasión lo merecía y Rafaella cuidó hasta el más mínimo detalle de su look, eligiendo un estilismo que no pasó desapercibido en el que combinó un conjunto de top y shorts negros con cadenas, unas botas altas llenas de hebillas y la melena rizada, además de un maquillaje muy intenso.

Como no podía ser de otra forma, no faltó su hermano, que estuvo acompañado de su novia, Bruna Marquezine. El futbolista llegó a la fiesta junto a su chica y ayudándose de dos muletas y luciendo una bota ortopédica. Recordemos que el delantero del París Saint-Germain se encuentra en pleno proceso de recuperación, tras ser operado el pasado 3 de marzo de una lesión en su tobillo derecho.

- ¿Boda a la vista? La prensa brasileña asegura que Neymar y Bruna Marquezine están prometidos

La pareja se ha convertido últimamente en el centro de todas las miradas debido a los rumores que aseguran que podrían haberse comprometido. A pesar de que ellos no se han pronunciado al respecto, la prensa brasileña, concretamente el diario Folha de Pernambuco, ha adelantado algunos detalles del gran día. Citando a fuentes próximas a la pareja, aseguran que el futbolista y la modelo ya están prometidos y que tienen muy claro dónde se darán el 'sí, quiero'. Será en las paradisíacas islas brasileñas de Fernando de Noronha, las mismas en las que sellaron su última reconciliación durante las pasadas navidades.

A pesar de que pidieron a sus invitados que guardaran sus móviles en unas bolistas de plástico que les facilitaron a la entrada, algunas imágenes han empezado a circular por las redes sociales. Y ese ha sido precisamente el motivo de la polémica en la que se ha visto envuelto el ex jugador del FC Barcelona. Al parecer, en varios vídeos aparece divirtiéndose de lo lindo y bailando a la pata coja sobre el escenario durante la fiesta, lo que ha causado un gran revuelo en las redes sociales. Además, diversos medios se han hecho eco, asegurando que la actitud del delantero podría no ser del agrado de su club y de la Selección brasileña, que esperan que se recupere de su lesión lo antes posible.