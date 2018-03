Luis Fonsi defiende el reguetón: “Ya es parte de nuestra cultura latina”

Aunque no es la primera vez que surgen críticas hacia el género del reguetón, algunos artistas están convencidos de que se trata de un estilo de música que ha cautivado al mundo entero. Entre ellos Luis Fonsi, uno de los intérpretes que más éxito ha tenido con un tema de este corte que todos conocemos, Despacito.

“Yo creo que la gran diferencia es decir ‘a mi no me gusta, no es mi estilo’, en vez de decir ‘esa música es mala’. Yo creo que ahí está el error… decir ‘esa música es mala’ o ‘esa gente no tiene talento’ es una falta de respeto y no estoy de acuerdo con eso”, comentó para el programa de televisión mexicano Ventaneando.

Sin duda, uno de los críticos más severos ha sido el cantante mexicano Aleks Syntek, que ha ido tan lejos como para decir en entrevista con Adela Micha: “Hay que controlar los instintos animales, si no nos volvemos changos y el reguetón viene de los simios, ojo”. Como resultado, sus fans han quedado muy impresionados por sus duras palabras y lo han cuestionado.

Fonsi, por su parte, continuó diciendo que: “El reguetón está influenciando a otros géneros como el mío, que es el Pop. Yo soy un cantante melódico”, “(el reguetón) … tiene ese ritmo sabroso que ya no es ritmo urbano, es un ritmo latino que ya es parte de nuestra cultura latina”. Actualmente continúa con las presentaciones de su gira mundial titulada Love Dance, mientras su más reciente sencillo Échame la culpa sigue cosechando éxitos.