El reto que enfrenta Ana Patricia Gámez en su quinto mes de embarazo

A punto de finalizar su quinto mes de embarazo, Ana Patricia Gámez reveló que su embarazo podría tener un desenlace inesperado debido a una pequeño detalle. Durante una entrevista con Mezcal TV, la conductora comentó que su bebé está creciendo a un ritmo muy acelerado, por lo que es probable que se requiera de una cesárea para traerlo al mundo.

“Estamos justo a la mitad, pero todo va bien gracias a Dios. El único detalle es que le he entrado a la comida muy duro y el doctor en la última visita me dijo: ‘Bájale. En un mes subiste siete libras’, pero creo que tiene que ver con que lo he disfrutado mucho. Lo que me preocupa es que el bebé está bastante grande”, explicó.

“El doctor me dijo: ‘Si es un bebé muy grande corres el riesgo de que podamos optar por cesárea y tú ya tuviste un parto natural, así que no creo que quieras pasar por eso ahora’. Solo por eso voy a tratar de cuidar esa parte de la comida”, explicó con una sonrisa.

Sobre los antojos que ha tenido en las últimas semanas de su embarazo, comentó: “El problema es que lo que veo me lo quiero comer, aunque no sea mío. Esto me pasa a todas horas, no importa si son las 8 o las 9 de la noche. Mi mamá está ahorita conmigo y me consiente demasiado. Así que ella es la culpable también”, relató.

Fue el pasado mes de octubre cuando la conductora de Despierta América compartió la increíble noticia con su familia. Fue durante la cena de Acción de Gracias, que Ana Patricia sorprendió a su esposo Luis Carlos Martínez con el inesperado anuncio. Emocionado, el marido de la presentadora no paró de gritar durante un par de minutos mientras abrazaba a su hija Giulietta.

La fiesta de cumpleaños de su hija:

Aunque faltan cerca de dos meses para el cumpleaños número tres de Giulietta, Ana Patricia aseguró que ya se encuentra afinando algunos detalles para la celebración que se llevará a cabo el próximo cinco de mayo. El festejo tendrá un significado sumamente especial, pues será el último que la pequeña celebre antes de convertirse en hermana mayor.

“No sé si se acuerdan, pero mi boda con Luis en Guadalajara fue bien mexicana. Él estaba vestido de charro. Pues básicamente estoy tomando esa inspiración, con las flores en la cabeza y todo. Algo como lo que hacemos en México cuando celebramos las fiestas patrias, obviamente llevándolo hacia los niños, pero sin que los adultos dejen de disfrutarlo”, explicó.