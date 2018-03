Abatida por el dolor que la muerte de su padre le causó, Ximena Duque estuvo varios días alejada de las redes sociales. El tiempo le sirvió para acercarse más a su familia en un momento en el que los lazos fraternales son más sólidos que nunca. Ahora, una semana después de confirmar la triste noticia, la conductora colombiana ha retomado su actividad virtual para expresar su sentir y, al mismo tiempo, compartir algunas fotos de su hija de 2 meses de edad, Luna.

VER GALERÍA

Precisamente ha sido la segunda etapa como mamá la que ha ayudado a la también actriz y modelo de 33 años de edad, quien ha enfrentado la muerte de su padre, Germán Duque, al mismo tiempo que la felicidad de ser madre invadía su vida. "El 14 de Marzo cumplió mi princesa Luna 2 meses... Ese mismo día un ángel se fue al cielo a cuidar de mí y mi familia para siempre... Aunque mi padre no alcanzó a tenerla en sus brazos, estoy segura que ya la vio, ya la cargó y hasta la consintió... Se nos fue pero quedó más cerca que nunca", escribió Ximena al lado de una tierna postal de su hija en la que celebraba sus dos meses de vida al estilo irlandés, con un pastel de arcoíris con una olla de oro y un gorro decorado por un trébol, quizá alusivo al Día de San Patricio, una celebración irlandesa que este mes hace eco en varias partes del mundo.

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

- Ximena Duque da el último adiós a su padre: 'Siempre serás mi primer amor'

- A casi dos meses de dar a luz a Luna, Ximena Duque presume su esbelta figura

La postal también sirvió para que Ximena Duque confirmara a sus seguidores que a pesar de la terrible pérdida, está adaptándose a ella. "No puedo dejar pasar un día más de compartir esta foto con ustedes y dejarles saber que estoy más fuerte que nunca, que a pesar de haber perdido a mi padre siento mucha paz y ganas de llegar a donde quiero llegar por él y para él. Luna, ¡¡dos meses ya!!", agregó la feliz madre.

Luna, una pequeña con su primer cambio de look

Ximena Duque no sólo volvió a publicar en sus propias redes sociales, también lo hizo en la cuenta de Instagram que tiene a nombre de su bebita, en la que muestra el crecimiento y los cambios físicos de la niña. A pesar de su corta edad, Luna posó con su primer cambio de look. La niña fue fotografiada por su mamá con el pelo más cortito, un estilo que la misma Ximena confirmó en palabras de la bebé. "Sí, me pelaron. Sí, soy muy blanquita. Sí, tengo ojos azules. Sí, levanto la cabeza como si tuviera 6 meses. Y sí, soy una bebé muy sana y feliz". A su cambio de look se sumaron las perforaciones de las orejas que ahora lucen con un par dorado en estilo perla, que la feliz mamá también presumió en la red social.

VER GALERÍA