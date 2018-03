‘Yo estoy aquí contra todo pronóstico’: el emotivo discurso de Francisca Lachapel tras ganar su Premio Soberano

Francisca Lachapel ha sumado un logro más a su exitosa carrera profesional. La ex reina de Nuestra Belleza Latina se convirtió en la ganadora de los Premios Soberano en la categoría de Comunicador (a) Destacado en el Extranjero. La entrega de estos galardones se llevó a cabo en su natal República Dominicana, pero por motivos de trabajo no pudo estar presente para recibir su premio.

Ante las cámaras de Despierta América, la presentadora celebró su triunfo y dio unas palabras de agradecimiento a su fiel público, quienes gracias a su voto la convirtieron en la vencedora de dicha categoría. Junto a Raúl González, Karla Martínez, Ana Patricia Gámez, Carlos Calderón y el chef Jesús Díaz, la también modelo se dejó ver muy feliz y dijo que quería ser un modelo a seguir para todos los que luchan por sus sueños.

“Quiero seguir sirviendo de inspiración para varios jóvenes que todos los días tienen que batallar porque alguien, por alguna opinión o por lo que sea les quieren robar sus sueños. Yo estoy aquí contra todo pronóstico y es porque yo creo que Dios quería eso, que la gente viera que no importa el lugar de donde uno viene, no importada nada, importa lo que uno visualiza lo que desea”.

Francisca, de 28 años, contó que siempre tuvo grandes metas y que aún hay días en los que no puede creer hasta donde ha llegado. “Yo soñaba todas estas cosas y sigo sin creérmela. Recibir esos reconocimientos me llena demasiado el corazón. Luchen por lo quieran, que las palabras negativas no les roben lo que ustedes anhelan. Sí se puede… Cuando uno tiene fe, lo pide de corazón y trabaja por ello, no hay nada imposible”.

Sus colegas le preguntaron que cuál había sido la reacción de su mamá, la señora Divina Montero. “Mi mamá estaba feliz, ella me dice: ‘Mija, pero tú ganaste cómo es eso… tú me hubieras dicho, me pongo un vestido y cojo para allá por ese premio'”. Para Francisca, esta es la segunda ocasión que gana ese galardón; el año pasado sí pudo ir a la entrega en República Dominicana y fue acompañada por su madre.

Francisca Lachapel al fin encontró el amor

Después de anunciar su divorcio en 2016, la presentadora se había mantenido soltera, pero recientemente reveló que le había vuelto a dar una oportunidad a Cupido. Con motivo del lanzamiento de su libro Una Reina Como Tú, la dominicana ofreció una entrevista a Primer Impacto y confesó que había alguien especial en su corazón.

“Estoy enamorada”, dijo al periodista Jomari Goyso. El español le preguntó si veía a ese hombre como el padre de sus hijos, a lo que ella respondió que sí. “Si yo no viera eso en él, no estaríamos juntos”. ¿Quién es el hombre que ha ganado el corazón de Francisca? La guapa conductora no quiso revelar la identidad de su novio, pero detalló que él no tiene nada que ver con el mundo del entretenimiento.