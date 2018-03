Jennifer Lopez y Alex Rodríguez, rumores de boda

Son la viva imagen de la felicidad, y es que desde que comenzaron su relación hace ya un año, Jennifer Lopez y Alex Rodríguez han demostrado que están locos de amor el uno por el otro y parece que, por fin, han encontrado a su media naranja. Ahora, según apuntan varios medios, la cantante y el ex jugador de béisbol podrían estar pensando dar un paso más y el 2018 podría ser el año en el que se dieran el 'sí, quiero'. Los rumores comenzaron en diciembre, cuando algunas fuentes afirmaron que Alex podría aprovechar las fiestas de Navidad para pedirle matrimonio y regalarle un espectacular anillo de compromiso, sin embargo, por el momento ninguno de los dos lo ha confirmado o desmentido.

"Todos los niños quieren que se casen", dijo una fuente cercana a la diva a la revista People, haciendo referencia a sus hijos, Max y Emme, que ya tienen nueve años y que nacieron fruto de su matrimonio con el cantante Marc Anthony; y los hijos del deportista, Natasha, de 13 años, y Ella, de, 9, que tuvo con su ex, Cynthia Curtis.

Ahora ha sido la propia cantante la que ha concedido una entrevista a Harpers Bazaar en la que ha hecho unas declaraciones que han vuelto a hacer saltar las alarmas. "Sí, creo en el matrimonio", ha confesado Jennifer. "Y me encantaría envejecer con alguien en una relación comprometida, pero no estoy forzando nada ahora mismo", añade la artista, que reconoce que está viviendo, sin duda, una de las mejores etapas de su vida.

La artista no puede borrar la sonrisa de su rostro y, tal y como, confesó en exclusiva a HOLA! USA el pasado mes de octubre, está feliz con su relación. "Siento que es la primera vez —creo que en toda mi vida— que puedo decir esto. No quiere decir que no haya tenido relaciones lindas antes, o que no haya habido amor. Todas estuvieron llenas de amor y aventuras, pero esta es la primera relación en la que ambos hacemos mejor al otro. Nos complementamos muchísimo. Esto es amor puro y real", aseguró la intérprete de Ni tú ni yo.

En la entrevista, en la que recibió en exclusiva a HOLA! USA en su maravillosa casa en los Hamptons, López habló de una de las claves del éxito de su amor y es que tienen una relación muy sana. Además, el hecho de que hayan tenido vidas similares y que, desde el comienzo, hayan sido personajes públicos que han estado expuestos a los focos y a la mirada de todos, hace que su complicidad sean aun mayores.

"Alex y yo nos respetamos mucho. Nuestras historias son muy parecidas, nuestros comienzos. Los dos hemos logrado todo con mucho esfuerzo y trabajo y hemos pasado muchos momentos duros que nos han hecho ser más fuertes y mejores. Pero no ha sido nada fácil triunfar. No hemos dejado que nada nos tumbe. Nos parecemos mucho porque jamás nos dejamos vencer y queremos ser mejor personas cada día. Alex ama trabajar tanto como yo. Tenemos la misma ética y eso me encanta", aseguró.

A sus 48 años, la carrera de la cantante y actriz sigue imparable. Acaba de sacar al mercado su nueva canción Se acabó el amor, en la que ha trabajado con el artista español Abraham Mateo, además de Yandel, y va camino de convertirse en todo un hit en las listas de éxitos y en las pistas de baile, ya que ha superado los 2.750.000 visitas en YouTube. Los fans más incondicionales de la diva están deseando ver el videoclip, que tal y como han compartido en sus redes sociales, estuvieron grabando hace unos días. "Un día en la oficina. Gracias @jlo y @yandel por estar aquí! #SeAcabóElAmor #NewMusic", escribió Abraham Mateo, que ha cumplido un sueño al poder trabajar con una artista de la talla de Jennifer López.