Blue Ivy ofreció miles de dólares por una pintura en una subasta

Blue Ivy, la hija mayor de Beyoncé y Jay-Z, no sólo es una fashionista a sus 6 años de edad, también es una admiradora del arte en potencia dispuesta a pagar lo que sea por una pieza de su agrado. Ambas facetas las dejó muy claras en la subasta de la Wearable Art Gala en Los Ángeles, organizada por su abuela Tina Lawson, hecha con el fin de recaudar fondos para su proyecto Where Art Can Occur, y que este año se realizó bajo la temática De WACO a Wakanda, un escenario conocido por la película Black Panter en el que los asistentes se inspiraron para sus looks.

VER GALERÍA

Como toda una niña bien portada, Blue Ivy se sentó junto a sus padres para presenciar la subasta, una muestra que de inmediato captó su atención y de la que entendió perfecto cómo funcionaba. Al ver una pintura de Sidney Poitier, la pequeña debió imaginarla en una de las paredes de su casa, pues de inmediato ofreció 17 mil dólares por ella. Beyoncé y Jay-Z quedaron sorprendidos con la puja de su hija, y parecían un poco aliviados cuando otro de los asistentes ofreció un poco más. Blue Ivy también confirmó su carácter decisivo y ofreció 19 mil dólares por la pintura, que para tranquilidad de sus papás, el músico Tyler Perry pagó 20 mil dólares por ella.

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

- ¡La mamá más 'cool'! Beyoncé y Blue Ivy comparten selfies en el All Star Game

- Beyoncé y Blue Ivy llevan a Jay-Z al confesionario en un nuevo video tras revelar su infidelidad

Parecía que Blue quería volver a ofrecer miles de dólares por el cuadro que había llamado la atención, aunque de ganarlo tendría que haber sido pagado por sus padres. Para evitar que siguiera ofertando, entre risas, Jay-Z retiró sutilmente la paleta de puja de las manos de su hija.

El espíritu comprador de Blue Ivy no se apagó con esa derrota, pues en otro lote la niña se llevó a casa una compilación de obras de Samuel Levi Jones compuesta por varios libros de leyes y medicinas. En esa ocasión, con el permiso de papá, Blue Ivy pagó 10 mil dólares durante la puja.

VER GALERÍA

Una fiel imitadora de mamá

Blue Ivy no fue la única que se fue a casa con una compra esa noche. Su mamá pagó 17 mil dólares por un par de aretes de Lorraine Schwartz en forma de pantera, mismos que algunos de sus admiradores aseguran haberle visto en un evento pasado.

Al momento de llegar, Blue Ivy desfiló por la alfombra roja junto a sus papás. La niña, coordinada con la Queen Bey con un vestido dorado lleno de flecos con volumen que combinó con una peluca dorada. Beyoncé, bajo la misma línea, optó por un corte sirena lleno de brillos y transparencias con grandes accesorios dorados.

VER GALERÍA

Con su divertida travesura, Blue Ivy volvió a arrancar la sonrisa de sus papás y los presentes, tal como hizo en la pasada entrega de los Grammy, cuando pidió silencio a ambos cantantes durante el discurso de Camila Cabello sobre los dreamers, una imagen que dio la vuelta al mundo y con la que quedó claro quién manda en casa.