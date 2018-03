La conocemos como Eleven, una de las protagonistas de la serie más exitosa de los últimos tiempos: Stranger Things de Netflix. Sin duda, la joven actriz -nacida en Marbella, España, de padres ingleses- Millie Bobby Brown (14) está conquistando al público con cada aparición en televisión que hace o alfombra roja donde desfila. Ahora, incendia las redes colgando un video donde aparece cantando a dúo su novio, el cantante Jacob Sartorius (15). Las alarmas respecto a su relación saltaron por primera vez cuando ella compartió una tierna imagen de ambos en plan romántico, para celebrar San Valentín.

El tema elegido es Nothin’ With You, un tema precisamente de Jacob. En el post de Instagram, Millie aparece al frente entonando la canción, mientras su novio la acompaña con la guitarra y cantando detrás. La letra versa: “Normalmente estoy bien donde quiero, cuando quiero estarlo/ Pero esta noche, cariño, estoy donde quiera que me necesites/ Por lo general, te quedarías en casa un viernes por la noche/ Pasando el rato en tu sofá con el libro que te gusta/ Me encanta cómo estás donde quieres, cuando quieres estarlo/ Pero esta noche, cariño, deberías estar a mi lado/ Sí, hay un millón de lugares/ Con algunas caras bonitas/ Creo que podríamos llevarnos bien/ Sí, probablemente hay miles de fiestas en la ciudad/ Pero aquí podríamos estar solos”.

Una publicación compartida de Millie Bobby Brown (@milliebobbybrown) el Mar 18, 2018 at 6:15 PDT

Aunque el clip dura apenas un minuto, ya superó los seis millones de visualizaciones y los dos millones de “me gusta”. No nos sorprenderíamos si la joven actriz decidiera dar el salto y lanzarse como cantante, pues nos queda claro que talento tiene de sobra. Por si fuera poco, ya tiene las puertas abiertas en el mundo de la moda también. A su corta edad, se ha convertido en un precoz icono, apareciendo en publicaciones de las versiones británica de Vogue y W.