Bella Hadid revela las inseguridades con las que vivió durante su adolescencia

Bella Hadid es una de las top models de la actualidad, cuyo look y estilo de vida es admirado por miles de jóvenes en el mundo. A pesar de su fama y las campañas que ha protagonizado, la modelo de 21 años no escapó a las inseguridades de la juventud y, aunque hoy es embajadora de Dior, hace unos años se sentía poco cómoda con su apariencia física por su peso y las delgadas cejas que decoran su rostro.

Bella probó ser como cualquier otra chica joven que al mirarse al espejo encuentra "fallas" que le gustaría cambiar. Así lo contó ella misma en una plática con Cosmopolitan, en donde confesó que estuvo llena de complejos mientras crecía. "Creo que tuve más inseguridades que cualquier otra mujer", dijo al sincerarse sobre las preocupaciones que tenía en sus años de adolescencia y que, afortunadamente, ha dejado atrás.

"Al crecer, siempre fui consciente de la apariencia de mis cejas pero no sabía que podía hacer algo al respecto. Siempre he tenido cejas delgadas, las heredé de mi papá", dijo la modelo sobre aquellos días en los que no estaba contenta con su físico. Con el corazón en la mano, Bella agregó un detalle más a su lista de inseguridades. "También era algo rellenita hasta que cumplí 15 años, así que había muchas cosas que tuve que sobrellevar. Definitivamente tuve que trabajar mucho en mi cara. No me sentía nada segura de mí misma hasta hace poco", confesó.

Con el tiempo, el ángel de Victoria's Secret aprendió técnicas de maquillaje con las que rellena sus ceja de forma natural, un remedio que la ayudó a verse y sentirse mejor. "Finge hasta que lo logres", explica como si se tratara de su lema. "Las cejas son una parte hermosa del rostro de una mujer o de un hombre, así que poder resaltarlas es toda una revolución para mí", cuenta con alegría de tener a la mano un arsenal de maquillaje de las mejores marcas para obtener el look que por años deseó.

Nuevas técnicas para lucir mejor

Ahora Bella sabe cómo resaltar sus facciones gracias a los consejos de expertos. Una de sus técnicas favoritas es el contouring con el que define sus rasgos y destaca unos más. Antes de convertirse en una embajadora de Dior, la modelo fue diagnosticada con la enfermedad de Lyme, y fue en esta marca de cosméticos en la que encontró la paleta de tonos que la ayudó a verse mucho mejor a pesar de sus malestares. Y aunque es admiradora del contouring, no lo aplica a diario y en ocasiones prefiere ir con un look más natural. "No aplico ese maquillaje todos los días, pero es seguro que te cambia la vida", reveló.

Bella no es la única chica del mundo de la moda y el espectáculo que ha lidiado con este tipo de inseguridades. Demi Lovato es otra celeb que ha pasado años combatiendo los complejos del ideal de belleza con los que creció. A la fecha, la cantante asegura haberse despedido de las dietas a las que se sometió desde su adolescencia para cambiarlas por un estilo de vida sano y feliz.