¡Más de 25 libras! Raúl de Molina finaliza su tratamiento con grandes resultados

Este fin de semana, Raúl de Molina ha completado uno de los retos más importantes de su vida. El pasado 26 de febrero, el conductor decidió dejar su hogar y trasladarse a una clínica de nutrición, donde permaneció internado durante tres semanas con el objetivo de perder 40 libras de peso. A punto de completar este periodo de tiempo, el presentador de El Gordo y la Flaca compartió con todos sus seguidores los resultados de su tratamiento.

Durante uno de los segmentos de su popular programa, el conductor mostró con orgullo el cambio que sufrió su cuerpo a lo largo de estos 21 días: “Este domingo se cumplen tres semanas de que estoy en el Pritikin Center, donde he estado perdiendo algo de peso. Quiero enseñarles en este momento que esta chaqueta ya me cierra. He perdido cerca de 26 libras hasta este momento”, explicó feliz.

Cumplida la fecha, Raúl se despidió de todo el personal que le ayudó a cumplir su objetivo y volvió a casa: “Llevamos tres semanas aquí, pero si me pudiera quedar un mes más, lo haría. Me han tratado de maravilla. Una de las cosas bonitas que pasan aquí no solo es perder peso, sino que también haces amistades. He conocido a mucha gente, he perdido peso y nunca me he sentido mejor en mi vida”, aseguró durante una cápsula emitida en Univisión.

Emocionado hasta las lágrimas, Raúl repartió un par de abrazos y se dirigió a la salida del complejo médico, donde lo esperaban su esposa Millie y su hija Mia: “De verdad, llevas cerca de un mes aquí. Voy a extrañar a todo mundo. Han sido tres semanas grandiosas, de verdad increíbles”, comentó Molina a uno de sus nuevos amigos antes de irse.

El segundo tratamiento:

Esta es la segunda ocasión que Raúl de Molina se somete a un tratamiento para perder peso. De acuerdo con el conductor, ha perdido más de 70 libras desde que comenzó el popular programa de Univisión. En 2015, el presentador sufrió una increíble transformación al perder poco más de 47 libras en cuatro meses: “La gente me dice que estoy muy flaco. Lo he conseguido comiendo bien y cumpliendo con mi dieta. Solo dejé de comer todo aquello que no me hacía bien”, comentó en ese entonces.

En esta ocasión, Raúl logró perder la mitad de aquel peso en solo tres semanas, por lo que está muy cerca de cumplir su objetivo para este 2018: bajar 40 libras. Como relató Molina al inicio de su tratamiento, el objetivo de la clínica nutricional es enseñar a sus pacientes a comer de forma indicada, así como inculcarles el hábito de practicar ejercicio de forma habitual, para que puedan retomar esta rutina en sus propios hogares.