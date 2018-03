Cynthia Nixon anunció que buscará ser candidata a gobernadora por el estado de Nueva York. Seguramente, su rostro te es muy familiar, pues por más de seis años participó la serie Sex & the City, donde dio vida a Miranda Hobbes, una abogada que vive en la ‘Gran Manzana’ y que junto con sus otras tres amigas, se da a la tarea de buscar el amor.

Dejando de lado su faceta actoral, ahora desea abrirse camino en la política y a través de sus redes anunció que quiere ser la nueva gobernadora del estado en las próximas elecciones. “Amo Nueva York, y el día de hoy estoy anunciando mi candidatura a gobernadora”, escribió en su cuenta oficial de Twitter. A ese mensaje, agregó un link en el que invitaba a sus seguidores a donar para llevar a cabo su campaña política.

I love New York, and today I'm announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD — Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) 19 de marzo de 2018

Después de participar en la famosa serie de HBO, en la que trabajó de 1998 a 2004, Nixon siguió adelante con su carrera actoral y a la par se convirtió en activista de temas educativos e igualdad de género. La actriz, quien está casada con Christine Marioni, es también una ardua defensora de los derechos de la comunidad LGBT.

La noticia de su candidatura no es nada nuevo, pues desde el año pasado había rumores sobre su postulación. En agosto de 2017, Cynthia habló abiertamente sobre la posibilidad de ocupar la silla del City Hall de Albany.

A su paso por el programa Today (NBC) para promover su película The Only Living Boy in New York, la actriz habló sobre los temas que le gustaría abordar en caso de ser electa. “Creo que hay mucha gente a la que le gustaría verme ahí por varias razones”, dijo Nixon a Al Roker, Dylan Dreyer y a John Cena, quien era invitado especial del show. “Y pienso que la razón número uno es educación”, añadió. En esa conversación Al Roker insistió sobre la posibilidad de lanzarse como candidata, algo que ella negó… pero el día de hoy es una realidad y ahora lucha por hacerse de un lugar en la historia del estado de Nueva York.

¿Y qué fue de su amistad con las otras actrices de Sex & the City?

Dentro de la aclamada serie de HBO, Kim Catrall (Samantha Jones), Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Kristin Davis (Charlotte York) y Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) eran las mejores amigas, pero fuera de la pantalla chica las cosas eran muy diferentes.

En febrero pasado resurgió la noticia de la mala relación que Kim y Sarah tenían. A principios de ese mes, Catrall pidió ayuda a sus seguidores y a las autoridades para encontrar a su hermano, quien llevaba unos días perdido. Después de una intensa búsqueda, el cuerpo de Chris Catrall fue hallado sin vida. Esta noticia devastó por completo a la actriz de 61 años, y a través de sus redes sociales dio a conocer el lamentable hecho. Catrall recibió las condolencias de sus amigos y por supuesto, de varios de sus colegas, entre ellos Sarah Jessica. La respuesta a su ex compañera fue contundente y dejó claro que entre ellas no hay nada de amistad.

Kim compartió una imagen con el siguiente texto: “No necesito tu amor o tu apoyo en este trágico momento @sarahjessicaparker”. Además, agregó una descripción a su publicación: “Mi madre me ha preguntado hoy '¿cuándo va @sarahjessicaparker, esa hipócrita, a dejarte en paz?' Tu continuo contacto es un doloroso recordatorio de lo realmente cruel que eras entonces y eres ahora. Déjame que deje esto muy claro (si no lo he hecho ya). No eres mi familia. No eres mi amiga. Así que te escribo para decirte por última vez que dejes de explotar nuestra tragedia para hacer ver que eres una chica adorable”.

En tanto, su respuesta para Cynthia –quien también lamentó lo ocurrido con su hermano –fue más amable y cálida. Catrall le escribió lo siguiente: “Cynthia, escuchar tu voz significa tanto para mí. Gracias por tu apoyo. Con cariño Kim #SexandtheCity”.