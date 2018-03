El actor de 45 años fue captado disfrutando de las olas en una playa de Hawaii con un elaborado diseño de un ave fénix abriendo las alas y resurgiendo de las cenizas. Aunque la primera vez que fue se le vio con el tattoo fue en 2015, Affleck había declarado que era falso y solamente lo tenía de forma temporal para un rodaje. “De hecho tengo varios tattoos, pero trato de hacérmelos en sitios donde no hay que hacer mucho para cubrirlos”, dijo a Extra.

Desde ese entonces ya se especulaba sobre el significado del colorido tatuaje. Se dijo que podría estar relacionado con un símbolo de “renacimiento” después de su ruptura con Jennifer Garner, tras 10 años de matrimonio y tres hijos: Violet (12), Seraphina (9) y Samuel (6). Al respecto, su ex compartió en una entrevista con Vanity Fair: “Un fénix resurgiendo de las cenizas. ¿En ese escenario soy yo las cenizas? Me siento ofendida. Me niego a ser las cenizas”.