¡Arrancaron los festejos! Aunque la fecha oficial de su cumpleaños es el martes 20 de marzo, Lili Estefan tuvo un fin de semana inolvidable gracias a sus amigas, quienes le organizaron una linda sorpresa y celebraron por adelantado sus 51 años. A través de sus redes sociales, la presentadora de Univision compartió los momentos más especiales de su día especial al lado de sus cómplices de vida.

VER GALERÍA

‘La Flaca’ contó a sus followers que sus amigas le hicieron creer que iría a un spa… ¡pero sorpresa! Le pidieron un Uber con destino a un centro de relajación, pero la terminaron llevando a un muelle en Miami para abordar un yate y divertirse en el mar. La conductora ni si quiera se lo imaginaba, pero a juzgar por las imágenes y videos de su Instagram, parece que se la pasó increíble rodeada del cariño de sus confidentes.

VER GALERÍA

Por suerte, Lili iba bien preparada para la ocasión y lució su esbelta figura con un bikini color verde y una túnica turquesa con naranja. Además, completó su look con unas gafas de sol y un sombrero de playa. ¡Se veía radiante!

VER GALERÍA

La festejada se divirtió como niña con dos inflables gigantes; uno era en forma de cerezas y el otro, de un gran cisne blanco. Además de esos divertidos juguetes de playa, las amigas de Lili llevaron un pastel abordo y le cantaron el clásico Happy Birthday. Las chicas no pasaron por alto ningún detalle y como era la cumpleañera, le dieron una simpática corona azul, la cual Lili trajo bien puesta durante su celebración.

A post shared by Lili Estefan (@liliestefan) on Mar 18, 2018 at 9:53pm PDT

Entre las amenidades que disfrutó el alegre grupo de amigas, se encontraban unos cocteles servidos en unas copas para martini y decorados con unos pétalos de rosas.

VER GALERÍA

Más notas como esta:

- ¿Qué hacían Lili Estefan, Raúl de Molina y Clarissa Molina antes de ser famosos?

- Lili Estefan, la más orgullosa por la primera pasarela de su hija Lina

Un cumpleaños diferente

Para Lili Estefan, este cumpleaños será el primero que pasará como mujer soltera. En septiembre del año pasado, la presentadora anunció ante las cámaras de El Gordo y La Flaca su separación de Lorenzo Luaces, quien fue su esposo por 25 años. A seis meses de haber dado a conocer esta noticia, la presentadora se ha dejado ver feliz disfrutando del cariño de sus amigos y familiares.

VER GALERÍA

El anuncio de su rompimiento tomó a todos por sorpesa pues dos meses antes de dar a conocer su situación matrimonial, Lili había celebrado el cumpleaños número 55 de su marido. Fue en septiembre, durante una de las emisiones del programa que conduce, que Lili se dirgió a su público y habló del momento difícil por el que atravesaba.

“Hoy he iniciado un proceso de separación de mi esposo, con quien he compartido mi vida por los últimos 28 años. Esto no ha sido una decisión tomada a la ligera, aunque les puedo asegurar que es una de las cosas más dolorosas que me ha tocado vivir. Definitivamente siento que es lo mejor en este momento siempre pensando en mis hijos”.