Peace of Me -el show que Britney Spears ofreció durante cuatro años en el Planet Hollywood Resort & Casino de Las Vegas- tuvo mucho éxito y recaudó cerca de 134 millones de dólares desde diciembre de 2013 hasta finales de 2017. Ahora, su ex marido está tratando de conseguir un trozo del éxito de la artista pop, con quien tiene dos hijos, Sean, de 12 años, y Jayden, de 11.

Cuando la pareja se divorció en 2007, Federline recibió 1,3 millones de dólares y después de que la cantante perdiera la custodia de sus hijos en 2008, comenzó a pagarle a Federline 20 mil dólares al mes para la manutención de sus pequeños. Sin embargo, el ex bailarín -de 39 años de edad- se acercó recientemente al padre de Britney, Jamie, para solicitar más dinero, informó este lunes Daily Mail.

El estadounidense aseguró que no puede mantener el ritmo de vida que la cantante le da a sus hijos los fines de semana. De acuerdo a TMZ, los abogados de Federline enviaron una carta solicitando que se reconsidere la suma que se le dio, pero no explicaron por qué los niños necesitarían más de 20 mil dólares al mes.

En febrero se conoció que la cantante todavía estaba luchando para recuperar la custodia total de sus hijos. En esa misma fecha UsWeekly señaló que Kevin había estado haciendo varias demandas, por lo que la intérprete de Toxic dejó encargado a su padre para que continuara con las negociaciones.

Como se recordará, hace 10 años la cantante tuvo una crisis pública y como resultado, perdió la custodia física y legal exclusiva de sus dos hijos. En 2016, Kevin recordó aquella decisión del juez y señaló que las cosas no salieron como él pensó. "Todo lo que estaba tratando de hacer era obtener la custodia 50/50, pero ahora nada de eso importa. Todo es genial. Los dos hemos avanzado, nuestros hijos están muy bien", dijo a Entertainment Tonight. Kevin tiene seis hijos en total; dos con la actriz Shar Jackson, dos con Britney Spears y el resto con su actual esposa, Victoria Prince.