El videoclip del tema Trap, de los colombianos Shakira y Maluma, ha sido todo un éxito. Semanas después de su estreno, el vídeo alcanza en YouTube 91.900.000 visualizaciones, acercándose rápidamente a las cien millones de visitas. Lo que nadie había visto, hasta el momento, es el proceso del rodaje del videoclip. Shakira ha querido mostrar en las redes sociales cómo fue la grabación, compartiendo algunas imágenes y vídeos del making of o, en sus palabras, "cómo se hizo la magia". "No fue tan cómodo como parece", comentó la artista en una de las fotografías. Dale al play y no te pierdas cómo se hizo este gran éxito de Shakira y Maluma.