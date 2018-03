Maluma aclara los rumores de una boda secreta con Natalia Barulich

Después del gran revuelo creado en torno a su posible boda, Maluma ha querido aclarar que sigue soltero. Pese a mantener una inmejorable situación sentimental junto a su novia, la modelo cubano-croata, Natalia Barulich, el cantante, de 24 años, ha expresado que todavía se considera muy joven para pasar por el altar. “Sería tan difícil que yo me casara a escondidas. ¡Sería imposible!", confesó entre risas a Telemundo. "Pero no, por supuesto que no porque soy muy joven. Hay muchas cosas que quiero vivir y que debo seguir pasando. Mi juventud viene acompañada de mucho trabajo y creo que esas son mis prioridades en este momento", añadió.

Aunque de momento no han hecho su debut sobre una afombra roja, Natalia y Maluma desataron los rumores de una boda secreta por un detalle que sus seguidores no pasaron por alto. El cantante publicó una foto en blanco y negro, en la que sólo se pueden ver sus manos y las de su novia en Instagram Stories. Maluma, con un traje a cuadros y camisa blanca, sostiene la mano de Natalia, que para la ocasión lucía un vestido largo y un anillo que todo el mundo pensó que se trataba del de matrimonio. Al pie de la foto, él escribió este mensaje: "Hasta donde ella quiera".

Obviamente, como aclaró después, no se trataba de su boda secreta. La pareja continúa feliz y enamorada con su bonita relacion. Y tal es el amor que se profesan que los dos se hicieron un tatuaje con el símbolo de infinito grabado en sus manos como prueba de su amor. La modelo y bailarina conquistó el corazón del artista colombiano desde que protagonizasen juntos el videoclip Felices los cuatro. Poco a poco han ido mostrando su romance a través de las redes sociales, en donde dejaron ver que comparten una mascota llamada Julieta, a la que han creado su propia cuenta de Instagram. Curiosamente en la página del perfil de Julieta es donde han publicado Maluma y Natalia su primera foto juntos. Antes de ello, sus fans seguían con lupa cada uno de sus movimientos, como sucedió en la entrega de Premio Lo Nuestro, donde él desfiló solo por la alfombra roja, pero se le pudo ver muy contento al lado de su chica en el patio de butacas durante toda la ceremonia.

Maluma no sólo atraviesa un gran momento en sel terreno sentimental sino también omo cantante, acaba de ser elegido como cantante del himno del Mundial de Rusia 2018.