Maluma aclara los rumores de una boda secreta con Natalia Barulich

Maluma no sólo atraviesa un gran momento en su carrera como cantante, también se encuentra pleno en la parte personal, más aún desde que empezó una relación con la modelo cubano-croata, Natalia Barulich. Poco a poco la pareja ha ido mostrando su romance a través de las redes sociales, en donde dejaron ver que comparten una mascota llamada Julieta. Aunque no han hecho su gran debut sobre las alfombras rojas, Natalia y Maluma desataron los rumores de una boda secreta por un detalle que sus seguidores no pasaron por alto.

Más enamorado que nunca, Maluma publicó una foto más que narra el paso a paso de su relación. La imagen en blanco y negro, en la que sólo se pueden ver sus manos y que publicó el cantante a modo de Instagram Story, parece haber sido tomada en un evento formal por la vestimenta que dejan ver en ella. Maluma, con un traje a cuadros y camisa blanca, y Natalia con un amplio vestido largo. Al pie de la foto, él escribió: "Hasta donde ella quiera".

Si bien, el mensaje que escribió el reggeatonero podría decir mucho más, la sortija que porta la chica hizo pensar a la gente que su atuendo y las palabras de Maluma se debían a una boda secreta. Para aclarar todo rumor, el colombiano de 24 años platicó a las cámaras de Telemundo la verdad. "Sería tan difícil que yo me casara a escondidas. ¡Sería imposible!", dijo entre risas. "Pero no, por supuesto que no porque soy muy joven. Hay muchas cosas que quiero vivir y que debo seguir pasando. Mi juventud viene acompañada de mucho trabajo y creo que esas son mis prioridades en este momento", agregó un tanto nervioso pero confirmando que aún sigue soltero.

La pareja se toma muy en serio su noviazgo

Felices y enamorados más allá de lo que las palabras pueden describir, Maluma y Natalia han dado varios pasos en su relación que aunque no los han llevado al altar, sí los han acercado más como pareja. Una de las primeras pistas de su romance fue el tatuaje con el icono de infinito que ambos se hicieron en el pulgar izquierdo, la marca indeleble de su gran amor. Además, ambos son dueños de Julieta, una simpática perrita que se convirtió en la cómplice perfecta de los fans pues en su propia cuenta de Instagram -manejada por la modelo y el cantante- se apreciaban fotos que delataban que entre los dos había más que una amistad.

Fue justo en el Instagram de Julieta en donde la pareja hizo pública su primera foto juntos, además de los Instagram Stories, en donde él miraba a la cámara mientras Natalia le daba un tierno beso en la frente y sostenía a la perrita. Antes de ello, sus fans seguían con lupa cada uno de los movimientos de la modelo o el cantante, como sucedió en la entrega de Premio Lo Nuestro, a la que él desfiló sin acompañante sobre la alfombra magenta, pero se le pudo ver muy contento al lado de su chica durante toda la ceremonia.