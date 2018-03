Cinco años después del estreno de We can't stop, primer single del disco Bangerz que cambió radicalmente la carrera de Miley Cyrus, ese legado puede estar en peligro. Esta semana el jamaicano Michael May, conocido musicalmente como Flourgon, ha presentado una demanda contra la pegadiza canción estrenada en junio de 2013 asegurando que una de sus frases principales no fue creada por la cantante sino por él mismo. Concretamente se refiere a la expresión "We run things/ Things don't run we" (nosotros mandamos aquí, nadie nos manda a nosotros), que se puede escuchar en tres ocasiones al final del estribillo y que el artista asegura que él utilizó primero en su canción de reggae de 1988 We run things.

VER GALERÍA

Además de a Miley Cyrus, el cantante jamaicano ha incluido en su demanda a los escritores y productores del tema, incluyendo a Theron Thomas, Timothy Thomas, Mike Williams, el mánager de la ex-chica Disney Larry Rudolph y las dos discográficas detrás de la canción, Sony Music y RCA Records. En el texto se explica que, sin este trabajo presuntamente robado que incluye también el lenguaje típicamente utilizado en el estilo musical patois jamaiquino, el éxito no habría sido el mismo. También cita como prueba de este delito una entrevista de 2015 en la que el rapero Theron Thomas- parte del dúo Rock City junto a su hermano Timothy y letrista de la canción- mencionaba las influencias de la cultura caribeña en su trabajo.

Michael May asegura que el pasado mes de noviembre obtuvo la protección total del copyright en Estados Unidos para todos los elementos de su canción We Run Things, y pide 300 millones de dólares (243 millones de euros) a modo de compensación, además de que se prohiba la venta, distribución y que vuelva a utilizarse en directo.

VER GALERÍA

We can't stop fue número 2 en la lista Billboard Hot 100 en el año de su estreno, 2013, solo superada por Blurred Lines de Robin Thicke. Se convirtió en el tema más exitoso de Miley Cyrus después de Party in the USA hasta que llegó Wrecking Ball a las listas, este era su segundo single y sigue siendo hasta la fecha su canción más popular. Por su parte, We run things llegó al número uno de las listas jamaicanas en los años ochenta.

Desde que esta canción saliera al mercado, la vida de Miley Cyrus ha dado un giro de 180 grados. El pasado año, la cantante sacó su nuevo disco, Younger Now, sexto álbum de estudio en el que daba una vuelta de tuerca (otra vez) a su imagen. Volviendo a un estilo más country, sacando inspiración de su familia- su padre es el autor de la versión original de No rompas más y su madrina es la famosa cantante Dolly Parton-, y dejando de lado las excentricidades que caracterizaron su carrera en los años anteriores. Además, ha retomado su relación con Liam Hemsworth, que se rompió en 2013 después de cuatro años juntos y con un compromiso de por medio. En una sincera entrevista con la revista Billboard, la intérprete asegura que tuvieron que empezar su historia de cero. "Necesitaba cambiar demasiado. Y cambiar cuando estás con alguien es muy difícil. De repente dices: 'Ya no te reconozco'. Tuvimos que volver a enamorarnos" explica.